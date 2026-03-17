Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.03.2026
NEWSROOM XYZ
17.03.2026 07:09

Przychody Dom Development w 2025 r. wzrosły do 3,26 mld zł

Grupa Dom Development opublikowała wyniki za czwarty kwartał 2025 r. Zysk netto jednostki dominującej grupy wyniósł 279,9 mln zł, powyżej konsensusu na poziomie 271 mln zł. Jak podają przedstawiciele dewelopera, czwarty kwartał był najlepszym w historii spółki.

Przychody grupy w czwartym kwartale wyniosły 1 mld 255,1 mln zł, o 2 proc. poniżej konsensusu na poziomie 1 mld 281 mln zł.

Zysk operacyjny dewelopera wyniósł 343,9 mln zł – wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu spółki. Konsensus wynosił 331,4 mln zł.

W całym 2025 r. przychody grupy wzrosły o 2,8 proc. w ujęciu rocznym do 3 mld 255,6 mln zł.

Zysk operacyjny dewelopera był o 14,9 proc. wyższy niż w 2024 r. i wyniósł 801 mln zł. Zysk netto j.d. Dom Development wzrósł o 15 proc. do 654,2 mln zł.

EBITDA grupy wyniosła 350,9 mln zł w czwartym kwartale oraz 827,7 mln zł w całym 2025 r.

Za grupą Dom Development najlepszy rok w historii

W 2025 r. grupa sprzedała 4448 lokali netto. To wzrost o 4 proc. w ujęciu rocznym i, jak podaje deweloper, najlepszy wynik w historii spółki.

Na koniec 2025 r. skumulowana sprzedaż netto do rozpoznania w wynikach przyszłych okresów (czyli lokale już sprzedane, ale jeszcze nieprzekazane nabywcom) obejmowała ponad 5,2 tys. lokali o łącznej wartości ponad 4 mld zł. Dla porównania, na koniec 2024 r. było to niespełna 5 tys. lokali o wartości 3,7 mld zł.

Średnia wartość lokalu mieszkalnego sprzedanego przez grupę w ubiegłym roku (obejmująca cenę mieszkania wraz z ewentualnym wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym) wyniosła 816 tys. zł brutto i była zbliżona do poziomu z 2024 r. (833 tys. zł).

Źródło: PAP

Zdjęcie przedstawia ogrodzenie z logiem Dom Development przed blokiem
Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego czekają na ruch prezydenta. Zamieszanie o ślubowanie
Koalicja bierze pod uwagę scenariusz, w którym prezydent Karol Nawrocki nie dopuści do orzekania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Działania w tym kierunku podejmują już politycy PiS.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Czy zwalnianie „na chłodno” jest możliwe? „Moglibyśmy mieć dużo mniej sporów w sądach”
Zwolnienia na rynku pracy a prawo: jakie są najczęstsze przyczyny zwolnień i jak unikać konfliktów w procesie rozstania.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Świadome zarządzanie energią może pomóc w obniżeniu rachunków za prąd
Ostatnie tygodnie przyniosły zawirowania na globalnym rynku surowców energetycznych. Nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu przełoży się to na ceny prądu dla firm i gospodarstw domowych. Tymczasem polscy odbiorcy mają do wyboru coraz więcej zróżnicowanych ofert na zakup energii. Dobrze dobrana oferta i zmiana nawyków mogą pomóc w obniżeniu rachunków za prąd.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
InPost rzuca rękawicę Allegro: powstało narzędzie AI do robienia zakupów. Bez prowizji dla sprzedających
To jedna z największych rewolucji w polskim e-commerce od lat. InPost uruchamia asystenta AI, dzięki któremu będzie można robić zakupy z poziomu aplikacji InPost Mobile. Narzędzie już teraz pozwoli na zakupy u 4 tys. sprzedających. Bez prowizji. Co to oznacza dla branży?
16.03.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Naucz się patrzeć! Wystawa, na którą koniecznie trzeba pójść
To ciekawe, że by zobaczyć najważniejszą wystawę sztuki XX i XXI wieku w Polsce nie jedzie się do Warszawy czy Krakowa, ale do... Łodzi. To tam właśnie pokazywane są „Sposoby widzenia”.
15.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy
43 proc. PKB w oszczędnościach. Dlaczego Chińczycy odkładają więcej niż reszta świata?
Chińskie gospodarstwa domowe należą do najbardziej oszczędnych na świecie co przekłada się na słabą konsumpcję wewnętrzną. Choć w najnowszym planie pięcioletnim ponownie pojawiły się zapowiedzi pobudzania popytu krajowego, strukturalne bariery pozostają silne. Jedną z najważniejszych jest system hukou, który ogranicza dostęp setek milionów migrantów do świadczeń społecznych w miastach i skłania rodziny do odkładania pieniędzy na przyszłość. Od lat słychać głosy, że Chiny powinny w większym stopniu oprzeć wzrost gospodarczy na konsumpcji wewnętrznej zamiast eksporcie i inwestycjach. Choć w najnowszym pięcioletnim planie rozwoju znów pojawiły się zapowiedzi pobudzania popytu krajowego, strukturalne bariery pozostają silne. Jedną z najważniejszych jest system hukou, który ogranicza dostęp niemal 200 mln wewnętrznych migrantów do świadczeń społecznych w miastach, skłaniając ich do wyższych oszczędności i osłabiając konsumpcję.
16.03.2026