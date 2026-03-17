Przychody Dom Development w 2025 r. wzrosły do 3,26 mld zł

Grupa Dom Development opublikowała wyniki za czwarty kwartał 2025 r. Zysk netto jednostki dominującej grupy wyniósł 279,9 mln zł, powyżej konsensusu na poziomie 271 mln zł. Jak podają przedstawiciele dewelopera, czwarty kwartał był najlepszym w historii spółki.

Przychody grupy w czwartym kwartale wyniosły 1 mld 255,1 mln zł, o 2 proc. poniżej konsensusu na poziomie 1 mld 281 mln zł.

Zysk operacyjny dewelopera wyniósł 343,9 mln zł – wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu spółki. Konsensus wynosił 331,4 mln zł.

W całym 2025 r. przychody grupy wzrosły o 2,8 proc. w ujęciu rocznym do 3 mld 255,6 mln zł.

Zysk operacyjny dewelopera był o 14,9 proc. wyższy niż w 2024 r. i wyniósł 801 mln zł. Zysk netto j.d. Dom Development wzrósł o 15 proc. do 654,2 mln zł.

EBITDA grupy wyniosła 350,9 mln zł w czwartym kwartale oraz 827,7 mln zł w całym 2025 r.

Za grupą Dom Development najlepszy rok w historii

W 2025 r. grupa sprzedała 4448 lokali netto. To wzrost o 4 proc. w ujęciu rocznym i, jak podaje deweloper, najlepszy wynik w historii spółki.

Na koniec 2025 r. skumulowana sprzedaż netto do rozpoznania w wynikach przyszłych okresów (czyli lokale już sprzedane, ale jeszcze nieprzekazane nabywcom) obejmowała ponad 5,2 tys. lokali o łącznej wartości ponad 4 mld zł. Dla porównania, na koniec 2024 r. było to niespełna 5 tys. lokali o wartości 3,7 mld zł.

Średnia wartość lokalu mieszkalnego sprzedanego przez grupę w ubiegłym roku (obejmująca cenę mieszkania wraz z ewentualnym wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym) wyniosła 816 tys. zł brutto i była zbliżona do poziomu z 2024 r. (833 tys. zł).

Źródło: PAP