Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.06.2026
NEWSROOM XYZ
26.06.2026 06:55

Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania i absolutorium

W trwającej do późnych godzin nocnych sesji Rady Warszawy prezydent miasta Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium. Za byli radni KO, przeciw – PiS i Lewica.

Wotum zaufania uchwalono przed godz. 2 w nocy. Przeciw były kluby PiS oraz Lewica – Miasto Jest Nasze – Wspólne Jutro, a także radny Konfederacji. Za – mający większość radni Koalicji Obywatelskiej.

Wcześniej Rafał Trzaskowski zaprezentował raport o stanie miasta za 2025 r.

– Dzisiejsza Warszawa pędzi i tętni niesamowitą energią. Trwają wielkie budowy: nowe odcinki metra, nowe linie tramwajowe, zielone place, przebudowywane są arterie dzielnic – mówił prezydent stolicy.

Polecamy: Prezydent Trzaskowski: audyt wykazał, że odwołanie zarządu Szpitala Południowego było uzasadnione

Z wystąpieniem nie zgodziła się opozycja.

– Jeżeli zadamy sobie pytanie, czy Polacy i Warszawiacy uczynili w ciągu 30 lat historyczny skok cywilizacyjny, to odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Ale jeśli zadamy pytanie, czy władza samorządowa, reprezentowana przez pana prezydenta, uczyniła taki skok, to odpowiedź brzmi: zdecydowanie nie – odpowiedział radny Tomasz Herbich z klubu PiS.

W sytuacji, w jakiej się znajdujemy, oczywiście to wotum zaufania panu prezydentowi nie może być udzielone – powiedział też, nawiązując do afery wokół Szpitala Południowego.

Radni Lewicy docenili stan finansów miasta i rozwój komunikacji miejskiej, ale skrytykowali „chaos” objawiający się – ich zdaniem – brakiem uchwały krajobrazowej czy problemem dzików.

Godzinę później, przed godz. 3 w nocy, radni przegłosowali absolutorium dla prezydenta. Za poparciem wykonania budżetu był ponownie klub KO, a przeciw – Lewica i PiS.

Po głosowaniu odbyła się nadzwyczajna sesja w sprawie Szpitala Południowego, zwołana na wniosek radnych PiS oraz Lewicy – Miasto Jest Nasze – Wspólne Jutro. Została szybko zamknięta z racji wyczerpania porządku obrad na poprzedzającej ją sesji.

Źródło: PAP

Będzie kontrola SOR-ów w szpitalach Południowym i Bródnowskim
Rafał Trzaskowski
Prezydent miasta Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium.
Fot. PAP/Tomasz Wojtasik
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
„Kończy się etap eksperymentów z AI bez jasnych zasad”. AI Act opanuje sztuczną inteligencję?
Konsultowanie umów z chatbotem, sortowanie CV przez sztuczną inteligencję i bezrefleksyjne przetwarzanie przez publiczne aplikacje służbowych danych to już przeszłość. AI Act, pierwsza na świecie…
25.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Smok wyleczy taniej? Jak Chiny chcą rozwijać turystykę medyczną
Terapia antynowotworowa za ułamek zachodnich cen, przełomowy implant mózgu i medyczny sandbox na tropikalnej wyspie – Chiny chcą napisać nowy rozdział w historii turystyki medycznej.
26.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Przyszłość Ukrainy po wojnie. Będą warunki
Polska odsłona Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy rozpoczyna się w cieniu napięć polsko-ukraińskich. Ze strony polityków i ekspertów słychać jednak nadzieję, że gdańska konferencja przyniesie inne…
24.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Biznes przejmuje inicjatywę. Think tank napisze gospodarczy program dla Polski na dekadę
Think Tank The Company ogłasza program Polska Przedsiębiorcza. To apolityczna inicjatywa przedsiębiorców, ekspertów i przedstawicieli administracji, mająca na celu przygotowanie programu modernizacji…
23.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Monopol Orlenu w imporcie gazu przełamany. Nowy terminal LNG zrobi rewolucję
Dostęp do drugiego pływającego terminala na gaz skroplony poza Orlenem zakontraktowały także Polska Grupa Energetyczna, Enea i prywatny Unimot. W kolejce są kolejni chętni. Oznacza to rewolucję na…
24.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Kulczyk, Wejchert i śmietanka polskiego biznesu w radzie nadzorczej AIP Seed. Fundusz kieruje się na giełdę
Do rady nadzorczej AIP Seed dołączają czołowe nazwiska polskiego biznesu, w tym m.in. Sebastian Kulczyk i Łukasz Wejchert. Fundusz venture capital zapowiada wejście na warszawską giełdę oraz rozwój…
25.06.2026