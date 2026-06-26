Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania i absolutorium

W trwającej do późnych godzin nocnych sesji Rady Warszawy prezydent miasta Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium. Za byli radni KO, przeciw – PiS i Lewica.

Wotum zaufania uchwalono przed godz. 2 w nocy. Przeciw były kluby PiS oraz Lewica – Miasto Jest Nasze – Wspólne Jutro, a także radny Konfederacji. Za – mający większość radni Koalicji Obywatelskiej.

Wcześniej Rafał Trzaskowski zaprezentował raport o stanie miasta za 2025 r.

– Dzisiejsza Warszawa pędzi i tętni niesamowitą energią. Trwają wielkie budowy: nowe odcinki metra, nowe linie tramwajowe, zielone place, przebudowywane są arterie dzielnic – mówił prezydent stolicy.

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Z wystąpieniem nie zgodziła się opozycja.

– Jeżeli zadamy sobie pytanie, czy Polacy i Warszawiacy uczynili w ciągu 30 lat historyczny skok cywilizacyjny, to odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Ale jeśli zadamy pytanie, czy władza samorządowa, reprezentowana przez pana prezydenta, uczyniła taki skok, to odpowiedź brzmi: zdecydowanie nie – odpowiedział radny Tomasz Herbich z klubu PiS.

– W sytuacji, w jakiej się znajdujemy, oczywiście to wotum zaufania panu prezydentowi nie może być udzielone – powiedział też, nawiązując do afery wokół Szpitala Południowego.

Radni Lewicy docenili stan finansów miasta i rozwój komunikacji miejskiej, ale skrytykowali „chaos” objawiający się – ich zdaniem – brakiem uchwały krajobrazowej czy problemem dzików.

Godzinę później, przed godz. 3 w nocy, radni przegłosowali absolutorium dla prezydenta. Za poparciem wykonania budżetu był ponownie klub KO, a przeciw – Lewica i PiS.

Po głosowaniu odbyła się nadzwyczajna sesja w sprawie Szpitala Południowego, zwołana na wniosek radnych PiS oraz Lewicy – Miasto Jest Nasze – Wspólne Jutro. Została szybko zamknięta z racji wyczerpania porządku obrad na poprzedzającej ją sesji.

Źródło: PAP