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30.06.2026 11:19

Raport: Polska ma największy potencjał AI w regionie

Sztuczna inteligencja może wygenerować 280–700 mld euro wartości rocznie w Europie Środkowej. Największy potencjał wykorzystania tej technologii ma Polska.

Sztuczna inteligencja może wygenerować od 280 do 700 mld euro wartości ekonomicznej rocznie w Europie Środkowej. Z raportu QuantumBlack, AI by McKinsey wynika, że największy potencjał w regionie ma Polska, gdzie automatyzacja oparta na AI może przynieść około 105 mld euro dodatkowej wartości do 2030 roku.

Według raportu Central Europe's AI Opportunity sztuczna inteligencja może odpowiadać za od 6 do 15 proc. całkowitego obrotu netto Europy Środkowej, co przekłada się na 280–700 mld euro wartości ekonomicznej rocznie. Analiza obejmuje osiem państw regionu: Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Chorwację i Słowenię.

Autorzy raportu wskazują, że Polska dysponuje największym potencjałem wykorzystania AI spośród wszystkich analizowanych krajów. Przy obecnym tempie rozwoju technologii i realistycznym scenariuszu wdrożeń sama automatyzacja wspierana przez sztuczną inteligencję może zwiększyć wartość polskiej gospodarki o około 105 mld euro do 2030 roku.

Jednocześnie raport zwraca uwagę na dużą różnicę między wykorzystaniem AI przez osoby prywatne a wdrożeniami w przedsiębiorstwach. Z narzędzi AI korzysta już 29 proc. polskich konsumentów, natomiast tylko 8 proc. firm wdrożyło tę technologię na poziomie organizacji. Dla porównania, średnia dla Europy Zachodniej wynosi 28 proc. przedsiębiorstw.

Podobna sytuacja występuje w całym regionie. Jedynie 12 proc. przedsiębiorstw Europy Środkowej wykorzystuje AI w skali całej organizacji, mimo że około 60 proc. gospodarki regionu opiera się na sektorach, w których zastosowanie sztucznej inteligencji może przynieść znaczące korzyści, ale jednocześnie jest bardziej wymagające.

Chodzi przede wszystkim o produkcję przemysłową, budownictwo, handel detaliczny, energetykę, logistykę oraz usługi finansowe. Według autorów raportu właśnie w tych branżach AI może wspierać planowanie produkcji, przewidywanie awarii maszyn, kontrolę jakości, zarządzanie łańcuchem dostaw, personalizację sprzedaży, obsługę klientów oraz analizę ryzyka.

Raport wskazuje, że największe efekty ekonomiczne nie będą wynikały z wykorzystania chatbotów czy automatyzacji prostych zadań biurowych. Największy potencjał ma wdrażanie AI w kluczowych procesach operacyjnych przedsiębiorstw, obejmujących m.in. produkcję, sprzedaż, logistykę i zarządzanie.

Autorzy zwracają również uwagę, że choć 88 proc. firm na świecie deklaruje wykorzystanie AI przynajmniej w jednej funkcji biznesowej, tylko niewielka część organizacji osiągnęła dzięki temu mierzalny wpływ na wyniki finansowe.

Zdaniem twórców raportu skuteczne wykorzystanie sztucznej inteligencji wymaga odejścia od pojedynczych projektów pilotażowych na rzecz kompleksowych zmian w organizacji. Kluczowe jest wybieranie obszarów o największym potencjale biznesowym, wdrażanie AI bezpośrednio w codziennych procesach oraz dostosowanie modelu zarządzania i kompetencji pracowników do funkcjonowania w środowisku opartym na sztucznej inteligencji.

Raport Central Europe's AI Opportunity analizuje poziom wykorzystania sztucznej inteligencji oraz potencjał gospodarczy tej technologii w ośmiu krajach Europy Środkowej. Opracowanie koncentruje się na źródłach wartości ekonomicznej związanej z AI oraz czynnikach, które mogą przyspieszyć przejście przedsiębiorstw od pojedynczych wdrożeń do szerokiej transformacji działalności.

Biurowce w Warszawie
Z narzędzi AI korzysta już 29 proc. polskich konsumentów, natomiast tylko 8 proc. firm wdrożyło tę technologię na poziomie organizacji. Dla porównania, średnia dla Europy Zachodniej wynosi 28 proc. przedsiębiorstw. Fot. Getty Images
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