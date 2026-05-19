Rentowność 30-letnich obligacji USA najwyższa od blisko 20 lat

Rentowność 30-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła do najwyższego poziomu od 2007 r. – wynika z wyliczeń agencji Bloomberga. Analitycy wskazują, że obawy inwestorów o rosnącą inflację napędzały wyprzedaż na globalnych rynkach długu.

Rentowność 30-letnich obligacji USA rośnie o 7 do 5,20 proc., poziomu ostatnio obserwowanego na skraju globalnego kryzysu finansowego w 2007 roku, rosnąc wraz z rentownością amerykańskich obligacji rządowych o wszystkich terminach zapadalności.

Ten ruch stanowi nowy punkt zwrotny po tym, jak niedawna wyprzedaż wywindowała rentowności obligacji rządowych na całym świecie do wieloletnich maksimów. Inwestorzy oczekują wyższej rekompensaty za posiadanie długu o dłuższym terminie zapadalności z powodu obaw o wzrost cen energii wywołany wojną oraz o deficyty budżetowe.

„W obliczu wzrostu zadłużenia, pogarszającej się inflacji i braku woli politycznej do reform fiskalnych, nie ma powodu, aby sięgać po długoterminowe inwestycje” – napisał w raporcie Ajay Rajadhyaksha, globalny prezes ds. badań w Barclays.

Poziom 5 proc. dla rentowności 30-letnich obligacji amerykańskich był przez niektórych inwestorów uważany za granicę, która miała wywołać spadki cen. Jednak niedawny wzrost długoterminowych kosztów pożyczek podważa to założenie, potencjalnie sygnalizując nową erę dla rynku obligacji skarbowych o wartości 31 bilionów dolarów, który ma duży wpływ na koszty pożyczek na całym świecie.

Narracja o podwyższonych rentownościach obligacji przez dłuższy czas skłoniła inwestorów do zmiany prognoz dotyczących polityki pieniężnej. Podczas gdy przed wojną inwestorzy spodziewali się nawet trzech obniżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej w tym roku, swapy implikują obecnie rosnące prawdopodobieństwo, że kolejnym krokiem Fed będzie podwyżka stóp.

Rentowność brytyjskich obligacji skarbowych zbliża się do 6 proc., a długoterminowa stopa procentowa w Niemczech utrzymuje się na najwyższym poziomie z 2011 roku.

Jeśli wyprzedaż się utrzyma, wyższe rentowności mogą podnieść oprocentowanie kredytów hipotecznych i korporacyjnych w USA, grożąc spowolnieniem wzrostu PKB największej gospodarki świata. Sytuacja ta wywołuje spekulacje na temat reakcji ze strony władz, które już przenoszą emisję obligacji na obligacje o krótszych terminach zapadalności.

Źródło: PAP