Ropa najdroższa od czterech miesięcy. I nadal idzie w górę

Ceny ropy naftowej są najwyższe od czterech miesięcy i nadal rosną. Dla inwestorów kluczowa jest wciąż sytuacja Iranu oraz kurs dolara.

Ropa naftowa drożeje, podwyższając ceny ponad czteromiesięczne maksima. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na marzec kosztuje na nowojorskim NYMEX w Nowym Jorku 62,78 dolara, co oznacza wzrost o 0,63 proc. Z kolei Brent na ICE w dostawach na marzec jest wyceniana po 67,96 dolara za baryłkę, czyli o 0,58 proc. wyżej.

– Wyprzedaż dolara USA napędza zwyżki cen ropy, a do tego dochodzą oczywiście obawy dotyczące Iranu – stwierdza Warren Patterson, szef strategii surowcowej w ING Groep NV.

We wtorek prezydent USA Donald Trump powtórzył groźby wobec Iranu. Stwierdził, że do regionu płynie „kolejna armada”. Konflikt na linii USA–Iran mógłby doprowadzić do zakłóceń na światowym rynku ropy. Donald Trump dodał jednak, że w jego ocenie Teheran jest gotowy zawrzeć porozumienie.

Waszyngton chce, by Iran pozbył się całego wzbogaconego uranu, ograniczył zapasy pocisków rakietowych dalekiego zasięgu oraz zmienił politykę dotyczącą wspierania podmiotów proxy w regionie. Umowa ma też zakładać zakaz dalszego wzbogacania uranu.

Źródło: PAP