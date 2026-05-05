Rząd szykuje nowe normy jakości powietrza

Resort klimatu przygotowuje ustawę, która ma wdrożyć unijne przepisy i zaostrzyć standardy jakości powietrza w Polsce. Projekt przewiduje m.in. nowe wskaźniki zanieczyszczeń, reorganizację systemu pomiarów oraz powstanie tzw. superstacji.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało we wtorek w wykazie prac rządu o założeniach projektu ustawy o jakości powietrza. Celem nowych przepisów jest osiągnięcie wyższych standardów jakości powietrza i lepsza ochrona zdrowia ludzi, zgodnie z regulacjami unijnymi. Dyrektywa UE ma także przeciwdziałać częstym naruszeniom norm jakości powietrza, które występują również w Polsce.

Projekt zakłada zmniejszenie liczby stref oceny jakości powietrza z obecnych 46 do 28. W nowym systemie znajdzie się 12 aglomeracji powyżej 250 tys. mieszkańców oraz 16 pozostałych obszarów województw. Według resortu taka zmiana pozwoli ograniczyć koszty związane z pomiarami, modelowaniem i zarządzaniem jakością powietrza.

Nowe przepisy wprowadzą także dodatkowe standardy jakości powietrza, w tym wskaźniki średniego narażenia dla pyłu zawieszonego PM2,5 oraz dwutlenku azotu (NO2). Ustawa określi również wymogi redukcji narażenia oraz cele dotyczące średnich stężeń tych substancji.

Czytaj również: Jakość powietrza w Polsce spada już drugi rok z rzędu. Nowy raport

Jednym z kluczowych elementów projektu jest rozbudowa infrastruktury pomiarowej. Powstać mają tzw. „superstacje pomiarowe” wykorzystujące europejski projekt ACTRIS, a także stacje badające cząstki ultradrobne UFP. Rząd planuje również zwiększenie liczby stanowisk pomiarowych oraz utworzenie krajowej sieci stacji w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Resort wskazuje, że centralizacja systemu przyniesie konkretne oszczędności. Tańsze mają być zakupy sprzętu i jego serwis, możliwa będzie także szybsza naprawa urządzeń oraz ich wymiana między województwami w razie awarii.

Projekt przewiduje również zmiany w dostępie do kontroli decyzji administracyjnych. Mieszkańcy, firmy oraz organizacje społeczne zyskają prawo do składania skarg do sądów administracyjnych w sprawach dotyczących lokalizacji i liczby stacji pomiarowych.

Obecnie normy jakości powietrza regulują przepisy z 2012 roku, zaktualizowane ostatnio w 2021 roku. Określają one dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń, poziomy informowania oraz poziomy alarmowe, których przekroczenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Źródło: PAP