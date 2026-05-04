Spadkobiercy prezesa Samsunga spłacili rekordowy podatek w kwocie 8 mld dolarów

Rodzina zmarłego prezesa Samsunga Li Kun Hi spłaciła rekordowy podatek od spadku w wysokości 12 bln wonów (8 mld dolarów) – podała BBC. Płatność zamyka trwający pięć lat proces regulowania zobowiązań wobec państwa.

„Płacenie podatków jest naturalnym obowiązkiem obywateli" – oświadczyła w wydanym w niedzielę komunikacie rodzina zmarłego miliardera. Aby zgromadzić niezbędne fundusze, spadkobiercy sukcesywnie sprzedawali pakiety akcji powiązanych spółek, zaciągali pożyczki oraz korzystali z wypłacanych dywidend.

Zobowiązanie naliczono od majątku o szacowanej wartości 26 bln wonów (ok. 17,3 mld dolarów), który Li Kun Hi pozostawił po swojej śmierci w 2020 r. Obok udziałów oraz nieruchomości w jego skład wchodziła bezcenna kolekcja sztuki, obejmująca m.in. dzieła Claude’a Moneta i Pabla Picassa, którą przekazano koreańskim instytucjom narodowym. Rodzina przeznaczyła także 1 bln wonów na wsparcie służby zdrowia.

Rynki finansowe z uwagą śledziły spłatę zobowiązań, obawiając się utraty kontroli nad koncernem przez jego założycieli. Obecny prezes Li Dze Jong, znany na Zachodzie jako Jay Y. Lee, sfinansował jednak swoją część należności głównie z dywidend i kredytów, co pozwoliło mu umocnić władzę – podał południowokoreański dziennik „Chosun Ilbo”.

Stawka podatku spadkowego w Korei Południowej wynosi 50 proc. i należy do najwyższych na świecie. Zobowiązanie uiszczone przez rodzinę Li było najwyższe w historii Korei Płd. i stanowiło ok. 150 proc. całkowitych krajowych wpływów z podatku spadkowego za 2024 r.

Zmarły w wieku 78 lat Li przejął kierownictwo nad Samsungiem w 1987 r. Przekształcił firmę z niewielkiego biznesu handlowego, założonego w 1938 r. przez swojego ojca, w światową potęgę technologiczną i gospodarczą, stając się najbogatszym obywatelem Korei Płd.

Polecamy: Bloomberg: Korea Płd. wyprzedza Wielką Brytanię. Jest już 8. giełdą na świecie

Źródło: PAP