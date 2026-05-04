Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.05.2026
NEWSROOM XYZ
04.05.2026 12:55

Spadkobiercy prezesa Samsunga spłacili rekordowy podatek w kwocie 8 mld dolarów

Rodzina zmarłego prezesa Samsunga Li Kun Hi spłaciła rekordowy podatek od spadku w wysokości 12 bln wonów (8 mld dolarów) – podała BBC. Płatność zamyka trwający pięć lat proces regulowania zobowiązań wobec państwa.

„Płacenie podatków jest naturalnym obowiązkiem obywateli" – oświadczyła w wydanym w niedzielę komunikacie rodzina zmarłego miliardera. Aby zgromadzić niezbędne fundusze, spadkobiercy sukcesywnie sprzedawali pakiety akcji powiązanych spółek, zaciągali pożyczki oraz korzystali z wypłacanych dywidend.

Zobowiązanie naliczono od majątku o szacowanej wartości 26 bln wonów (ok. 17,3 mld dolarów), który Li Kun Hi pozostawił po swojej śmierci w 2020 r. Obok udziałów oraz nieruchomości w jego skład wchodziła bezcenna kolekcja sztuki, obejmująca m.in. dzieła Claude’a Moneta i Pabla Picassa, którą przekazano koreańskim instytucjom narodowym. Rodzina przeznaczyła także 1 bln wonów na wsparcie służby zdrowia.

Rynki finansowe z uwagą śledziły spłatę zobowiązań, obawiając się utraty kontroli nad koncernem przez jego założycieli. Obecny prezes Li Dze Jong, znany na Zachodzie jako Jay Y. Lee, sfinansował jednak swoją część należności głównie z dywidend i kredytów, co pozwoliło mu umocnić władzę – podał południowokoreański dziennik „Chosun Ilbo”.

Stawka podatku spadkowego w Korei Południowej wynosi 50 proc. i należy do najwyższych na świecie. Zobowiązanie uiszczone przez rodzinę Li było najwyższe w historii Korei Płd. i stanowiło ok. 150 proc. całkowitych krajowych wpływów z podatku spadkowego za 2024 r.

Zmarły w wieku 78 lat Li przejął kierownictwo nad Samsungiem w 1987 r. Przekształcił firmę z niewielkiego biznesu handlowego, założonego w 1938 r. przez swojego ojca, w światową potęgę technologiczną i gospodarczą, stając się najbogatszym obywatelem Korei Płd.

Polecamy: Bloomberg: Korea Płd. wyprzedza Wielką Brytanię. Jest już 8. giełdą na świecie

Źródło: PAP

Jay Y. Lee
Prezes Samsunga Jay Y. Lee na zdjęciu z 2024 r. Fot. SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Nawet 5,5 proc. na lokacie. 8 najlepszych lokat rocznych w maju 2026 r. (Ranking XYZ)
W bankach pojawiło się kilka nowych, ciekawych propozycji. Dostępne lokaty roczne spełniają swoje zadanie. Mają niezłe oprocentowanie oraz przystępne i zrozumiałe warunki. Zebraliśmy najciekawsze…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
PZU przejmuje ukraińską spółkę MetLife. Ryzykowny ruch czy dobra okazja?
Lider polskich ubezpieczeń, grupa PZU, przejmuje innego lidera – ukraińską spółkę MetLife, która ma 50 proc. udziałów w tamtejszym rynku polis na życie. Dzięki temu nie tylko awansuje z pozycji…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Szkoły „handlują” wizerunkiem dzieci? Rząd reaguje na sharenting
Coraz więcej szkół, przedszkoli i żłobków po komunikacie wydanym przez kuratorów oświaty rezygnuje z publikacji wizerunku podopiecznych w sieci. Problem jednak w tym, że prawo nadal daje tym…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wielkie magazyny energii wreszcie wchodzą na polski rynek. To zmiana dla całego systemu
W tym roku ruszą pierwsze duże bateryjne magazyny energii w Polsce. Rynek, który dotąd opierał się na małych instalacjach, zaczyna szybko rosnąć wraz z rozwojem OZE.
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Obowiązkowy KSeF po miesiącu. Czy zdał egzamin? Trzy trudności, trzy nowości
Ponad milion przedsiębiorców wystawia faktury w KSeF. Na miesiąc po największym oblężeniu systemu, pytamy o jego skuteczność.
04.05.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Polska na rowerach. Ilu mamy rowerzystów i jak nasza infrastruktura wygląda na tle innych krajów?
W ciągu ostatniej dekady znacząco spadła liczba śmiertelnych wypadków z udziałem rowerzystów, ale w kwestii samej infrastruktury z zazdrością możemy patrzeć w stronę Niemiec, Holandii, Belgii czy…
02.05.2026