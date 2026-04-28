Bloomberg: Korea Płd. wyprzedza Wielką Brytanię. Jest już 8. giełdą na świecie

Łączna kapitalizacja rynkowa spółek notowanych na giełdzie w Korei Południowej wzrosła o 45 proc. od początku 2026 r., pokonując Wielką Brytanię – podaje Bloomberg. Jeszcze pod koniec 2024 r. brytyjski rynek akcji był dwukrotnie większy od Korea Exchange.

Z danych Bloomberga wynika, że po wzroście o ponad 45 proc. od początku roku kapitalizacja rynkowa spółek notowanych na Korea Exchange wynosi już 4,04 bln dolarów. Tymczasem spółki z brytyjskiej giełdy – która wzrosła w tym czasie o tylko 3 proc. – są razem wyceniane na 3,99 bln dolarów. Jeszcze pod koniec 2024 r. brytyjski rynek akcji był około dwukrotnie większy od koreańskiego.

Gwałtowny wzrost wartości południowokoreańskich spółek to efekt globalnego zwrotu w kierunku spółek zajmujących się sztuczną inteligencją – ocenia Bloomberg. Za ponad 40 proc. całkowitej kapitalizacji rynkowej odpowiadają Samsung Electronics Co. i SK Hynix Inc, które rozwijają chipy pamięci. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi ma być dążenie prezydenta Korei Płd. Lee Jae Myunga do wzmocnienia cen akcji poprzez reformy ładu korporacyjnego i politykę pro-rynkową.

W kwietniu zdominowaną przez spółki z tradycyjnych sektorów Wielką Brytanię wyprzedził także Tajwan, stając się z wynikiem 4,48 bln dolarów siódmym co do wielkości rynkiem akcji na świecie, niedaleko za Kanadą.

Mimo to zarówno prognozowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy na 2026 r. PKB Korei Południowej – szacowane na 1,9 bln dolarów – jak i Tajwanu – wyceniane na 977 mld dolarów – odbiega od prognoz dla Wielkiej Brytanii, która przekracza 3 bln dolarów.

Największa giełdą nadal są Stany Zjednoczone z kapitalizacją 75,04 bln dolarów. Następne są Chiny z wynikiem 14,84 bln dolarów, a dalej Japonia z wynikiem 8,19 bln dolarów. Kolejne lokaty zajmują Hong Kong, Indie i Kanada.

Źródło: Bloomberg