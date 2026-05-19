19.05.2026 13:41

Spółka LPP odwołała się od kary nałożonej przez KNF

Firma LPP odwołała się od 15 mln zł kary nałożonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. To sankcja za naruszenie obowiązków informacyjnych spółki.

„W związku ze złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja z 3 kwietnia 2026 roku nie jest ostateczna” – napisała KNF w oświadczeniu. To reakcja na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W kwietniu firma LPP podała, że dostała 15 mln zł kary od nadzoru. Chodziło m.in. o nieprawidłowe ujęcie odpisów aktualizujących w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy 2021/2022 oraz brak właściwego ich ujęcia w raporcie za rok 2022/2023.

KNF stwierdziła bowiem, że 31 stycznia 2022 roku nie doszło do utraty wartości aktywów spółki w Rosji i Ukrainie, a jedynie istniało ryzyko utraty. Dlatego odpisy powinny zostać uwzględnione w następnym roku obrotowym. Spółka poinformowała więc, że wcześniej dokonała korekty dokumentów poprzez opublikowanie raportu w sierpniu 2023 roku.

LPP to jedna z największych firm odzieżowych w Polsce. Działa na 46 rynkach. Należą do niej takie marki jak Reserved, Mohito czy Sinsay. W 2025 roku spółka odnotowała prawie 1,5 mld zł zysku netto.

Siedziba LPP
Spółka LPP odwołała się od kary nałożonej przez KNF Fot. Bartek Sadowski/Bloomberg via Getty Images
