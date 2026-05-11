XTB chce ponownego rozpatrzenia sprawy kary od KNF

XTB chce, by KNF na nowo rozpatrzyła sprawę nałożenia 20 mln zł kary. To, zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego, oznacza, że decyzja z 30 marca 2026 r. nie jest ostateczna.

Według KNF spółka miała nieprawidłowo oceniać, czy klienci posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające rozumieć ryzyko związane z usługami maklerskimi i instrumentami finansowymi.

KNF wskazała m.in. na brak właściwego określania grup docelowych dla produktów inwestycyjnych, co miało mieć charakter nieproporcjonalny względem złożoności instrumentów. Ponadto KNF zwróciła uwagę na nieprawidłowości związane z publikacją listy HOT, która mogła generować konflikty interesów.

W ocenie Komisji stosowane przez XTB kwestionariusze MiFID oraz metodologia oceny adekwatności nie spełniały swojego celu. Miały one nie pozwalać na rzetelne ustalenie, czy klient rozumie ryzyko związane z inwestowaniem w kontrakty CFD.

KNF zarzuciła XTB także przekazywanie klientom informacji, które mogły być nierzetelne lub wprowadzające w błąd w zakresie ryzyka instrumentów finansowych, w tym CFD. Spółka – jak wskazano – nie przedstawiała w sposób wystarczająco szczegółowy wszystkich ryzyk, co mogło utrudniać podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.

W ocenie Komisji naruszenia XTB wskazują na prowadzenie działalności w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny w badanym okresie. XTB zawiadomiło, że analizuje uzasadnienie KNF, by ewentualnie podjąć kroki prawne zmierzające do wycofania kary.