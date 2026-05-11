11.05.2026
11.05.2026 12:28

XTB chce ponownego rozpatrzenia sprawy kary od KNF

XTB chce, by KNF na nowo rozpatrzyła sprawę nałożenia 20 mln zł kary. To, zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego, oznacza, że decyzja z 30 marca 2026 r. nie jest ostateczna.

Według KNF spółka miała nieprawidłowo oceniać, czy klienci posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające rozumieć ryzyko związane z usługami maklerskimi i instrumentami finansowymi.

KNF wskazała m.in. na brak właściwego określania grup docelowych dla produktów inwestycyjnych, co miało mieć charakter nieproporcjonalny względem złożoności instrumentów. Ponadto KNF zwróciła uwagę na nieprawidłowości związane z publikacją listy HOT, która mogła generować konflikty interesów.

W ocenie Komisji stosowane przez XTB kwestionariusze MiFID oraz metodologia oceny adekwatności nie spełniały swojego celu. Miały one nie pozwalać na rzetelne ustalenie, czy klient rozumie ryzyko związane z inwestowaniem w kontrakty CFD.

KNF zarzuciła XTB także przekazywanie klientom informacji, które mogły być nierzetelne lub wprowadzające w błąd w zakresie ryzyka instrumentów finansowych, w tym CFD. Spółka – jak wskazano – nie przedstawiała w sposób wystarczająco szczegółowy wszystkich ryzyk, co mogło utrudniać podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.

W ocenie Komisji naruszenia XTB wskazują na prowadzenie działalności w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny w badanym okresie. XTB zawiadomiło, że analizuje uzasadnienie KNF, by ewentualnie podjąć kroki prawne zmierzające do wycofania kary.

KNF nakłada na XTB karę 20 mln zł
Komisja Nadzoru Finansowego
Firma XTB złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy kary od KNF. Fot. PAP/ Albert Zawada
