Sprzedaż detaliczna w lutym 2026. Wzrost niższy, niż spodziewali się analitycy

GUS przedstawił dane o sprzedaży detalicznej za luty. Choć analitycy spodziewali się wzrostu aż o 6,1 proc., okazało się, że – rdr – wzrosła ona o 5,0 proc. Z kolei spadek z miesiąca na miesiąc był wyższy, niż spodziewali się ekonomiści.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2026 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,0 proc. (wobec spadku o 0,5 proc. w lutym 2025 r.). W porównaniu ze styczniem 2026 r. nastąpił zaś spadek o 5,6 proc. Ekonomiści spodziewali się zaś spadku o 4,2 proc. Z kolei w okresie styczeń–luty tego roku sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,8 proc. rdr. W tym samym okresie 2025 r. jej wzrost wyniósł 2 proc.

Jak podaje GUS, po wyeliminowaniu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym była o 4,9 proc. wyższa niż rok temu oraz o 1,1 proc. niższa niż w styczniu tego roku.

Z danych GUS wynika też, że udział sprzedaży internetowej w cenach bieżących był o 8,7 proc. wyższy niż przed rokiem. Z kolei udział e-commerce w sprzedaży ogółem wzrósł – rdr – z 9 proc. do 9,3 proc.

Wzrost udziału w handlu internetowym zgłosiły firmy z grup: „tekstylia, odzież, obuwie” (z 28 proc. do 31,2 proc.), „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 19,7 proc. do 21,6 proc.) oraz „meble, RTV, AGD” (z 18,8 proc. do 19,8 proc.).