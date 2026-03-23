Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.03.2026
23.03.2026 09:40

Sprzedaż detaliczna w lutym 2026. Wzrost niższy, niż spodziewali się analitycy

GUS przedstawił dane o sprzedaży detalicznej za luty. Choć analitycy spodziewali się wzrostu aż o 6,1 proc., okazało się, że – rdr – wzrosła ona o 5,0 proc. Z kolei spadek z miesiąca na miesiąc był wyższy, niż spodziewali się ekonomiści.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2026 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,0 proc. (wobec spadku o 0,5 proc. w lutym 2025 r.). W porównaniu ze styczniem 2026 r. nastąpił zaś spadek o 5,6 proc. Ekonomiści spodziewali się zaś spadku o 4,2 proc. Z kolei w okresie styczeń–luty tego roku sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,8 proc. rdr. W tym samym okresie 2025 r. jej wzrost wyniósł 2 proc.

Jak podaje GUS, po wyeliminowaniu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym była o 4,9 proc. wyższa niż rok temu oraz o 1,1 proc. niższa niż w styczniu tego roku.

Z danych GUS wynika też, że udział sprzedaży internetowej w cenach bieżących był o 8,7 proc. wyższy niż przed rokiem. Z kolei udział e-commerce w sprzedaży ogółem wzrósł – rdr – z 9 proc. do 9,3 proc.

Wzrost udziału w handlu internetowym zgłosiły firmy z grup: „tekstylia, odzież, obuwie” (z 28 proc. do 31,2 proc.), „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 19,7 proc. do 21,6 proc.) oraz „meble, RTV, AGD” (z 18,8 proc. do 19,8 proc.).

Pięć kroków w kierunku transformacji ciepłownictwa, które odciążą portfele Polaków
Aby ograniczyć emisje i zapewnić gospodarstwom domowym dostęp do stabilnych i przystępnych cenowo źródeł ciepła, konieczna jest całościowa transformacja polskiego ciepłownictwa. Choć początkowe nakłady będą wysokie, w dłuższej perspektywie pozwolą na stabilizację cen.
23.03.2026
BMW przyspiesza automatyzację. Roboty AI wejdą do fabryk
BMW chce mocniej zautomatyzować produkcję i sięga po nową generację robotów wyposażonych w „fizyczną sztuczną inteligencję”. Maszyny mają uczyć się od ludzi, przejmować najbardziej monotonne i niebezpieczne zadania oraz zwiększać elastyczność fabryk bez deklarowanego zastępowania pracowników.
22.03.2026
Biedronka kupi część Carrefoura? Żabka: To nie zatrzyma naszej ekspansji
Lider handlu spożywczego jest zainteresowany franczyzowym biznesem francuskiej sieci, co mogłoby zagrozić planowi otwarcia kolejnych tysięcy Żabek. Największy operator małoformatowych sklepów bez obaw podkreśla, że Carrefour ma ich mniej niż 500, więc sam prawie trzykrotnie więcej otwiera w rok. Świętuje rekordowe wyniki, w tym przebicie 1 mld zł zysku netto, i jest na dobrej drodze do 45 mld zł końcowej sprzedaży.
20.03.2026
Społecznie zaangażowane abstrakcje w MSN: Jarema, Mehretu i Tran
W świecie biznesu CSR i ESG, a w świecie sztuki forma, materia i symbol to sposoby sygnalizowania i reagowania na kwestie ważne społecznie. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wystawy trzech artystek, dla których abstrakcja i zaangażowanie to wspólne mianowniki twórczości.
21.03.2026
Pułapka eurosceptycyzmu. PiS ryzykuje nastrojami antyunijnymi
Nie tylko premier Donald Tusk sugeruje Prawu i Sprawiedliwości flirt z nastrojami polexitowymi. Zwracają na to uwagę również osoby bliskie środowisku PiS. Choć partia Jarosława Kaczyńskiego nie deklaruje chęci wyjścia z Unii Europejskiej, w rywalizacji z ugrupowaniem Grzegorza Brauna coraz wyraźniej zaostrza antyunijną retorykę. To jednak wiąże się dla niej ze sporym ryzykiem.
23.03.2026
Obronność, czyli nowy wspólny mianownik gospodarczy państw średniej wielkości. Jak Kanada znajduje sojuszników poza USA
Jak w praktyce wygląda przedstawiona w Davos przez premiera Kanady Marka Carneya doktryna sojuszy middle powers, państw ważnych, choć nie wielkich mocarstw? Dla najbliższych sojuszników to gospodarka i obronność w jednym.
23.03.2026