Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.03.2026
NEWSROOM XYZ
19.03.2026 09:42

Są najnowsze dane GUS o rynku pracy. Płace w lutym rosły wolniej, niż zakładał konsensus

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał najnowsze dane o rynku pracy. Zatrudnienie w lutym 2026 r. spadło, a przeciętne wynagrodzenie wzrosło do 9135,69 zł brutto.

Nominalny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2025 r. wyniósł 6,1 proc. w ujęciu rocznym. W ujęciu miesięcznym wzrost wynagrodzeń wyniósł 1,5 proc.

Konsens PAP zakładał wzrost o 6,6 proc. w ujęciu rocznym i o 2 proc. w ujęciu miesięcznym.

Zatrudnienie w lutym 2026 r. wyniosło 6,4 mln etatów i było o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem. W ujęciu miesięcznym zatrudnienie pozostało bez zmian. Odczyt był zgodny z konsensusem.

„W lutym powiało chłodem na rynku pracy: płace niżej (wzrost 6,1 proc. rok do roku) niż oczekiwano, zatrudnienie stabilnie nisko. Wojna na Bliskim Wschodzie tworzy mocne ryzyko w dół dla obu wskaźników" – wskazali po odczycie GUS ekonomiści Banku Pekao.

„W kolejnych miesiącach powinniśmy obserwować dalsze spowolnienie tempa wzrostu wynagrodzeń. Sprzyja temu m.in. niska podwyżka płacy minimalnej i ograniczona skala podwyżek w sektorze publicznym. Badania NBP także wskazują na mniejszą skłonność firm do znaczących podwyżek. Utrzymuje się natomiast spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw" – wskazali z kolei analitycy ING Banku Śląskiego w porannym komentarzu.

„Więcej stabilności na rynku pracy, gdzie płace wyhamowały w lutym wzrost do 6,1 proc. rok do roku, a zatrudnienie spadło o 0,8 proc. rok do roku. Patrząc na poniższy wykres można dojść do wniosku, że sektor przedsiębiorstw przy takim wyniku znalazł już poziom równowagi" – skomentowali analitycy mBanku.

Zdaniem analityków PKO BP, „w lutym na rynku pracy działo się niewiele". Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 6,1 proc. (podobnie jak w styczniu), a przeciętne zatrudnienie spadło o 0,8 proc. (tak jak miesiąc wcześniej). W lutym liczba zatrudnionych spadła o kolejne 3 tys., a jego roczna dynamika pozostaje ujemna od końca 2023 r., odzwierciedlając kurczące się zasoby pracy i wzrost popularności innych form zatrudnienia" – wskazali w komentarzu po odczycie GUS.

Ich zdaniem dane o wynagrodzeniach pokazują oczekiwaną na początku tego roku normalizację tempa wzrostu płac, choć, jak zaznaczają są nieco zaburzone przez ujemną dynamikę płac w górnictwie. „Pomimo nominalnego hamowania, realne wynagrodzenia rosły na początku 2025 r. w solidnym tempie ok 4 proc. w ujęciu rocznym. Silny wzrost cen paliw może ograniczać realny wzrost płac w kolejnych miesiącach" – dodali.

Pracownik w biurze na Woli w Warszawie
GUS podał dane o z rynku pracy. Fot. Damian Lemaski/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Autorzy pierwszego badania Barometru Nastrojów VC/PE: Na rynku PE/VC „jest drogo i będzie drogo”.
Nastroje na polskim rynku venture capital i private equity wskazują m.in. na utrzymującą się presję wysokich wycen i ograniczoną dostępność kapitału.
19.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Czy zwalnianie „na chłodno” jest możliwe? „Moglibyśmy mieć dużo mniej sporów w sądach”
Zwolnienia na rynku pracy a prawo: jakie są najczęstsze przyczyny zwolnień i jak unikać konfliktów w procesie rozstania.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Główne indeksy na czerwono, Orange i Budimex najlepsze w WIG20. Dzień na GPW 18 marca 2026 r.
Środa przyniosła spadki wszystkich głównych indeksów na warszawskiej giełdzie. Wśród spółek WIG20 najlepiej wypadły Orlen i Budimex, z kolei najsłabszy był CD Projekt. Spółki energetyczne zniżkowały po dwucyfrowych wzrostach z wtorku. Inwestorzy czekają na decyzję Fed ws. stóp procentowych w USA.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Strajk głodowy w kopalni Solino, czyli walka o magazyn ropy i aktywa spółki Sebastiana Kulczyka
Kilku pracowników należących do Orlenu Inowrocławskich Kopalni Soli Solino prowadzi protest głodowy. Chcą zwrócić uwagę polskiego rządu na ryzyko utraty strategicznej infrastruktury związanej z magazynowaniem ropy i paliw. Istotną rolę w tej układance odgrywa Qemetica z portfela biznesmena Sebastiana Kulczyka. Spółka negocjuje z Orlenem kluczową dla obu firm umowę.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Najtwardsza frakcja PiS kontra warszawscy studenci. Awantura o mieszkania, SAFE, Niemcy i widmo polexitu, czyli cykl „Zmień nasze zdanie” na chodniku przed UW
W sporcie gra na wyjeździe z reguły oznacza walkę nie tylko z przeciwnikiem, ale także z nieprzychylnymi kibicami. Spotkanie Patryka Jakiego i Tobiasza Bocheńskiego z warszawskimi studentami można przyrównać właśnie do gry na wyjeździe. Wynik? Trudno przesądzić, ale pod względem temperatury sporu cykl po raz pierwszy przypominał amerykański oryginał.
18.03.2026
