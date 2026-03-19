Są najnowsze dane GUS o rynku pracy. Płace w lutym rosły wolniej, niż zakładał konsensus

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał najnowsze dane o rynku pracy. Zatrudnienie w lutym 2026 r. spadło, a przeciętne wynagrodzenie wzrosło do 9135,69 zł brutto.

Nominalny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2025 r. wyniósł 6,1 proc. w ujęciu rocznym. W ujęciu miesięcznym wzrost wynagrodzeń wyniósł 1,5 proc.

Konsens PAP zakładał wzrost o 6,6 proc. w ujęciu rocznym i o 2 proc. w ujęciu miesięcznym.

Zatrudnienie w lutym 2026 r. wyniosło 6,4 mln etatów i było o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem. W ujęciu miesięcznym zatrudnienie pozostało bez zmian. Odczyt był zgodny z konsensusem.

„W lutym powiało chłodem na rynku pracy: płace niżej (wzrost 6,1 proc. rok do roku) niż oczekiwano, zatrudnienie stabilnie nisko. Wojna na Bliskim Wschodzie tworzy mocne ryzyko w dół dla obu wskaźników" – wskazali po odczycie GUS ekonomiści Banku Pekao.

„W kolejnych miesiącach powinniśmy obserwować dalsze spowolnienie tempa wzrostu wynagrodzeń. Sprzyja temu m.in. niska podwyżka płacy minimalnej i ograniczona skala podwyżek w sektorze publicznym. Badania NBP także wskazują na mniejszą skłonność firm do znaczących podwyżek. Utrzymuje się natomiast spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw" – wskazali z kolei analitycy ING Banku Śląskiego w porannym komentarzu.

„Więcej stabilności na rynku pracy, gdzie płace wyhamowały w lutym wzrost do 6,1 proc. rok do roku, a zatrudnienie spadło o 0,8 proc. rok do roku. Patrząc na poniższy wykres można dojść do wniosku, że sektor przedsiębiorstw przy takim wyniku znalazł już poziom równowagi" – skomentowali analitycy mBanku.

Zdaniem analityków PKO BP, „w lutym na rynku pracy działo się niewiele". Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 6,1 proc. (podobnie jak w styczniu), a przeciętne zatrudnienie spadło o 0,8 proc. (tak jak miesiąc wcześniej). W lutym liczba zatrudnionych spadła o kolejne 3 tys., a jego roczna dynamika pozostaje ujemna od końca 2023 r., odzwierciedlając kurczące się zasoby pracy i wzrost popularności innych form zatrudnienia" – wskazali w komentarzu po odczycie GUS.

Ich zdaniem dane o wynagrodzeniach pokazują oczekiwaną na początku tego roku normalizację tempa wzrostu płac, choć, jak zaznaczają są nieco zaburzone przez ujemną dynamikę płac w górnictwie. „Pomimo nominalnego hamowania, realne wynagrodzenia rosły na początku 2025 r. w solidnym tempie ok 4 proc. w ujęciu rocznym. Silny wzrost cen paliw może ograniczać realny wzrost płac w kolejnych miesiącach" – dodali.