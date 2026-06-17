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17.06.2026 07:16

Mariusz Książek sprzeda wszystkie akcje Synektika. Zamknięto proces przyspieszonej budowy księgi popytu

Synektik poinformował o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu przez akcjonariusza Książek Holding, spółkę kontrolowaną przez Mariusza Książka.

Po rozliczeniu ABB akcjonariusz nie będzie posiadał akcji spółki. Liczba sprzedawanych akcji została ustalona na ok. 1,37 mln, co stanowi około 16,13 proc. akcji spółki. Cena sprzedaży została ustalona na 300 zł za akcję – podano w komunikacie giełdowym.

Na zamknięciu notowań we wtorek 16 czerwca kurs spółki wynosił 319 zł za akcję. Uzyskana w ABB cena jest więc o ok. 6 proc. niższa od rynkowej.

Planowany dzień zawarcia transakcji sprzedaży akcji sprzedawanych w ramach ABB to 17 czerwca 2026 r. Dwa dni później planowany jest dzień rozliczenia transakcji.

UniCredit oraz IPOPEMA Securities pełnili rolę wyłącznego globalnego koordynatora oraz prowadzącego księgę popytu.

Synektik to dostawca zaawansowanych rozwiązań dla branży medycznej. Jest m.in. dystrybutorem robota medycznego Vinci. Spółka powstała w 2001 r. Od 2011 r. była notowana na NewConnect. W 2014 r. Synektik zadebiutował na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2025 (trwającego do 30 września 2026 r.) firma osiągnęła 441,2 mln zł przychodów, 107,7 mln zł zysku operacyjnego oraz 102,5 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej.

Mariusz Książek to założyciel i prezes dewelopera Marvipol. Zainwestował w Synektika w 2017 r. We wrześniu 2025 r. zainwestował w inną spółkę zajmującą się dostarczaniem technologii w branży medycznej – Medicalgorithmics.

Robot da Vinci w Radomskim Centrum Onkologii
Synektik poinformował o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu przez Książek Holding. Spółka Synektik jest dostawcą technologii dla branży medycznej. Fot. PAP/Piotr Polak
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