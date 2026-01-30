Szef MON Ukrainy: pogłębiamy współpracę obronną z Polską

Ukraina nasila współpracę obronną z Polską - oświadczył po rozmowie z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem szef ukraińskiego MON Mychajło Fedorow. Kijów i Warszawa mają skupić się na obronie powietrznej, dronach i przekazaniu samolotów.

„Przeprowadziłem rozmowę z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Polski Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Podziękowałem partnerom za strategiczne wsparcie Ukrainy. Polska odgrywa kluczową rolę logistyczną — przez jej terytorium (do Ukrainy) trafia około 90 proc. międzynarodowej pomocy” – napisał minister obrony narodowej Ukrainy Mychajło Fedorow na komunikatorze Telegram.

Jak doprecyzował, rozmowa dotyczyła wzmocnienia tzw. małej obrony powietrznej Ukrainy oraz przekazania przez Polskę samolotów MiG-29 dla Kijowa. Polska ma zyskać wiedzę, m.in. na temat walki z dronami uderzeniowymi typu Shahed.

„Dane z pola walki oraz nasze praktyczne doświadczenie mogą być przydatne dla wzmocnienia zdolności polskich sił zbrojnych” – zapewnił szef ukraińskiego MON.

Dodał, że podziękował Polsce "za owocną współpracę oraz wsparcie Ukrainy od pierwszych dni pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji”, a także za udział w PURL, czyli mechanizmie finansowania zakupów amerykańskiego uzbrojenia dla ukraińskiej armii.

Źródło: PAP