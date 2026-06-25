T-Mobile zdygitalizuje Wodociągi Warszawskie. Za 100 mln zł
T-Mobile Polska zdygitalizuje odczyt wodomierzy dla Wodociągów Warszawskich. Wartość umowy to 100 mln zł.
T-Mobile Polska i Wodociągi Warszawskie podpisały umowę na stworzenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy. Jej wartość to 100 mln zł. T-Mobile ma 3 lata na wymianę wodomierzy mechanicznych na telemetryczne w standardzie NB-IoT.
Spółka zapewnia że to „jeden z największych systemów IoT w historii polskich miast”.
Urządzenia mają wysyłać dane do systemu, dzięki czemu nie będzie już konieczności wizyt i ręcznych zapisów. Zmiany będą dotyczyć w pierwszej kolejności klientów instytucjonalnych Wodociągów Warszawskich, ale docelowo mają objąć także klientów indywidualnych.
T-Mobile zapewnia, że rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo sieci przez szybkie wykrywanie anomalii oraz pozwoli oszczędzać wodę.
Polecamy: Inwestują miliardy, a abonament jest tańszy niż śniadanie. Szef T-Mobile o rynku i inwestycjach