T-Mobile zdygitalizuje Wodociągi Warszawskie. Za 100 mln zł

T-Mobile Polska zdygitalizuje odczyt wodomierzy dla Wodociągów Warszawskich. Wartość umowy to 100 mln zł.

T-Mobile Polska i Wodociągi Warszawskie podpisały umowę na stworzenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy. Jej wartość to 100 mln zł. T-Mobile ma 3 lata na wymianę wodomierzy mechanicznych na telemetryczne w standardzie NB-IoT.

Spółka zapewnia że to „jeden z największych systemów IoT w historii polskich miast”.

Urządzenia mają wysyłać dane do systemu, dzięki czemu nie będzie już konieczności wizyt i ręcznych zapisów. Zmiany będą dotyczyć w pierwszej kolejności klientów instytucjonalnych Wodociągów Warszawskich, ale docelowo mają objąć także klientów indywidualnych.

T-Mobile zapewnia, że rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo sieci przez szybkie wykrywanie anomalii oraz pozwoli oszczędzać wodę.

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