Total Energies pokazuje wyniki. Energetyczny gigant zapowiada dywidendę i skup akcji własnych

Total Energies odnotowało w IV kw. 2025 r. 2,9 mld dolarów zysku netto. To wynik gorszy niż rok wcześniej. Mimo to dywidenda będzie wyższa. „TotalEnergies po raz kolejny wykazuje się zdolnością do zrównoważenia niższych cen węglowodorów” – chwali się CEO spółki.

IV kw. 2025 r. przyniósł francuskiemu przedsiębiorstwu petrochemicznemu zysk netto w wysokości 2,9 mld dolarów, co daje łącznie 13,1 mld dolarów w całym 2025 r. To spadek o 17 proc. r/r. Zysk netto na akcję za 2025 r. wynosi 6,89 dolara. Z kolei średni zwrot z zaangażowanego kapitału (ROACE) sięga 12,6 proc.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w IV kw. wyniosły 7,2 mld dolarów. To o 2 proc. więcej w porównaniu z III kw. 2025 r.

TotalEnergies po raz kolejny wykazuje się zdolnością do zrównoważenia niższych cen węglowodorów” – mówi Patrick Pouyanné, CEO firmy.

Skorygowana EBITDA wyniosła w ostatnim kwartale 2025 r. 10,1 mld dolarów, a w skali roku – 40,6 mld dolarów. To spadki o odpowiednio 2 proc. i 6 proc.

Dywidenda wzrośnie. Będzie też skup akcji własnych

„TotalEnergies kontynuowało realizację swojej zrównoważonej, zdyscyplinowanej strategii wzrostu, inwestując 17,1 mld dolarów w 2025 r., w tym 37 proc. w nowe projekty związane z ropą naftową i gazem oraz około 3,5 mld dolarów w energie niskoemisyjne” – mówi Patrick Pouyanné.

Szef spółki oznajmił, że Rada Dyrektorów, „biorąc pod uwagę silną generację przepływów pieniężnych i solidny bilans spółki pomimo niepewnej sytuacji”, zaproponuje, by dywidenda za 2025 r. sięgnęła 3,40 euro na akcję. To o 5,6 proc. więcej r/r.

„Rada potwierdziła również prognozę wykupu akcji w 2026 r. na poziomie od 3 mld do 6 mld dolarów przy cenie ropy naftowej wynoszącej od 60 do 70 dolarów za baryłkę i kursie wymiany około 1,20 dolar/euro” – dodał.

Total Energies zajmuje się wydobyciem, przetwórstwem i transportem gazu ziemnego i ropy. Jest jedną z największych tego rodzaju spółek na świecie. Zajmuje się również produkcją wyrobów chemicznych.

Patrick Pouyanne, prezes TotalEnergies
Patrick Pouyanné, CEO francuskiego giganta petrochemicznego Total Energies. Fot. Benjamin Girette/Bloomberg/ Getty Images
