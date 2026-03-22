Trump: zniszczymy irańskie elektrownie, jeśli Iran nie otworzy cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin

Stany Zjednoczone zniszczą irańskie elektrownie, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie całkowicie otwarta w ciągu 48 godzin – zagroził w sobotę czasu miejscowego prezydent USA Donald Trump.

„Jeśli Iran nie OTWORZY CAŁKOWICIE, BEZ ŻADNYCH GROŹB, cieśniny Ormuz w ciągu 48 GODZIN od tej chwili, Stany Zjednoczone Ameryki zniszczą jego różne ELEKTROWNIE, ZACZYNAJĄC OD NAJWIĘKSZEJ!” – napisał Trump na swoim portalu Truth Social.

W odpowiedzi na wpis Trumpa irańskie władze zapowiedziały, że jeśli USA spełnią groźby, Iran odpowie atakami na wszelkie obiekty infrastruktury energetycznej, informatycznej i odsalarki należące do USA i Izraela w regionie.

Trump już wielokrotnie wcześniej groził zniszczeniem irańskich elektrowni – w tym elektrowni jądrowej – twierdząc, że w ten sposób w ciągu godziny mógłby spowodować takie zniszczenia, że kraj nie byłby w stanie się z tego podnieść. Prezydent twierdził jednak wówczas, że jest „miły” i tego nie robi.

– Mógłbym to zrobić w ciągu najbliższej godziny. Czytalibyście o likwidacji elektrowni jądrowych lub elektrowni, które wytwarzają prąd, które wytwarzają wodę. Wszędzie są odsalarki – mówił w wywiadzie w ubiegłym tygodniu w radiu Fox News.

Jest to kolejny zwrot prezydenta w sprawie cieśniny Ormuz. Jeszcze w piątek sugerował, że jest bardzo bliski osiągnięcia wszystkich swoich celów w Iranie, zapowiadając, że USA nie potrzebują cieśniny i odpowiedzialność za nią odda w ręce państw, które korzystają z ropy naftowej eksportowanej przez nią.

Wcześniej podkreślał, że państwa NATO mogłyby z łatwością odblokować ruch przez cieśninę i że byłby to „bardzo prosty manewr” obarczony bardzo niewielkim ryzykiem. NIe wiadomo jednak, jakimi konkretnie możliwościami w tym zakresie mieliby dysponować sojusznicy USA skupieni w NATO, którymi nie dysponują same Stany Zjednoczone.

Wcześniej Trump wielokrotnie mówił, że USA świetnie radziłoby sobie bez nich. M.in. twierdził, że ich rola w Afganistanie była drugoplanowa.

Największą elektrownią w Iranie jest elektrownia gazowa w Demawendzie pod Teheranem, mająca moc ok. 2,8 tys. MW. Do największych zakładów należą również elektrownie wodne w prowincji Chuzestan. W Iranie działa też jedna elektrownia jądrowa w Buszehrze o mocy 1000 MW.

Iranowi udaje się blokować ruch przez kluczową dla transportu ropy naftowej cieśniny w odpowiedzi na atak USA i Izraela na to państwo, który miał miejsce 28 lutego.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział w sobotę, że siły zbrojne jego kraju będą kontynuować uderzenia” na Iran „na wszystkich frontach”.

Tego dnia w irańskich atakach rakietowych na dwa miasta na południu Izraela rannych zostało prawie sto osób. Iran ostrzelał również w sobotę położone na południu Izraela miasto Dimona, w którym znajduje się reaktor atomowy.

Źródło: PAP