24.03.2026

TSUE: wadliwe powołanie sędziego nie przesądza o braku niezawisłości

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że sama nieprawidłowość przy powołaniu sędziego nie wystarcza, by podważyć jego niezawisłość. Konieczna jest całościowa ocena wszystkich okoliczności towarzyszących nominacji.

We wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowiedział na pytania prejudycjalne skierowane przez Sąd Rejonowy Poznań–Stare Miasto w Poznaniu. Sprawa dotyczyła możliwości kwestionowania statusu sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) po reformie z 2017 r.

TSUE orzekł, że sam udział KRS w procedurze powołania sędziego oraz brak skutecznego środka odwoławczego dla kandydatów, którzy nie uzyskali rekomendacji, nie są wystarczające, by automatycznie wyłączyć takiego sędziego z orzekania. Zdaniem Trybunału każda sprawa wymaga indywidualnej analizy i uwzględnienia pełnego kontekstu powołania.

Sprawa trafiła do TSUE w związku z wnioskiem strony powodowej w postępowaniu o zapłatę, która domagała się wyłączenia sędziego z powodu wątpliwości co do jego bezstronności i niezawisłości. Sędzia prowadząca sprawę oświadczyła jednak, że nie widzi podstaw do swojego wyłączenia, co skłoniło sąd w Poznaniu do skierowania pytań do unijnego Trybunału.

Źródło: PAP

Na zdjęciu siedziba TSUE
Na zdjęciu siedziba TSUE. Fot. EPA/NICOLAS BOUVY
Szalony dzień na GPW. Podsumowanie notowań 23 marca 2026 r.
Warszawska giełda ma za sobą burzliwy dzień, w trakcie którego obserwowaliśmy sporą wyprzedaż, a następnie punkt zwrotny, który zadecydował o tym, że ostatecznie na zamknięcie WIG i WIG20 odnotowały wzrosty. Tym punktem zwrotnym było oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że USA dobrze dogadują się z Iranem i wkrótce możliwe jest dojście do porozumienia.
23.03.2026
Kadry dla atomu. W Polsce powstaje nowy rynek pracy. Plan przygotuje politechnika
Przed budową elektrowni atomowej inwestorzy budują kadry. W szczytowym okresie inwestycji potrzebnych będzie 12 tys. ludzi. Zaangażowane spółki już szkolą, akredytują wykonawców i wysyłają studentów na specjalistyczne staże. Rząd chce jednak wiedzieć, jak długoterminowo szkolić kadry dla całego sektora jądrowego jako nowej branży – także poza pierwszą elektrownią na Pomorzu. W kwietniu rusza specjalny projekt.
24.03.2026
„Naciągany kompromis”? Reforma PIP w rękach prezydenta. W tle 11 mld zł
Reforma PIP czeka na podpis prezydenta. Jakie zmiany przyniesie nowelizacja zarówno dla pracowników, jak i pracodawców?
24.03.2026
Pięć kroków w kierunku transformacji ciepłownictwa, które odciążą portfele Polaków
Aby ograniczyć emisje i zapewnić gospodarstwom domowym dostęp do stabilnych i przystępnych cenowo źródeł ciepła, konieczna jest całościowa transformacja polskiego ciepłownictwa. Choć początkowe nakłady będą wysokie, w dłuższej perspektywie pozwolą na stabilizację cen.
23.03.2026
250 tys. osób na antyrządowym proteście w Pradze. Dlaczego Czesi wyszli na ulice i kto ich tam wyciągnął?
„Ręce precz od publicznej telewizji i publicznego radia” – skandowali manifestanci podczas antyrządowych protestów w Pradze. Czesi wyszli na ulice, bo nie chcą pójść drogą Węgier i Słowacji. W swoim stylu protestowali w obronie społeczeństwa obywatelskiego, wolności kultury i żądali większych wydatków na obronność.
22.03.2026
Relacja pełna sprzeczności. Antyrosyjska prawica wspiera prorosyjskiego Orbána
Prezydent Karol Nawrocki postanowił wesprzeć Viktora Orbána przed węgierskimi wyborami parlamentarnymi. Jeszcze w ubiegłym roku odwoływał spotkanie z premierem Węgier ze względu na jego relacje z Władimirem Putinem. Przed wyjazdem do Budapesztu prezydent deklaruje, że Putin jest zagrożeniem dla Polski. Tymczasem relacje Orbána z rosyjskim dyktatorem nie osłabły.
23.03.2026