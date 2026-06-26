Ukraina chce zmusić Rosję do zakończenia wojny. Wołodymyr Zełenski zapowiada 40-dniową operację

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział 40-dniową „operację wpływu”. Ma ona zmusić Rosję do zakończenia wojny.

„Zatwierdziłem 40-dniową operację wpływu, którą Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ma przeprowadzić przeciwko państwu agresorowi, mającą na celu zmuszenie go do zakończenia wojny” – ogłosił prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.

Report by Major General Yevhenii Khmara on our long-range sanctions plan, mid-range sanctions, and the results of the Security Service of Ukraine – specifically the Center of Special Operations “Alpha” – on the front.



I approved a 40-day influence operation for the Service… pic.twitter.com/Ue6O21i6xH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2026

Informację podał po spotkaniu z szefem SBU generałem Jewhenijem Chmarą. Rozmawiał z nim m.in. o kontynuacji działań na „długim i średnim dystansie”.

Nie wiadomo, jakiego typu operację przeprowadzi SBU. Istnieje możliwość, że będzie to związane z atakami dronów dalekiego zasięgu na rosyjskie zakłady paliwowe. Tylko w czwartek Wołodymyr Zełenski poinformował o trzech takich uderzeniach. We wpisie pochwalił też kompetencje SBU w akcjach z użyciem bezzałogowców.

W wyniku ukraińskich ataków na rafinerie i magazyny ropy rosyjskie władze wprowadziły zakaz sprzedaży paliw cywilnym odbiorcom na Krymie. Kampania jest jednak szersza. W połowie marca ukraińskie drony kilkukrotnie uderzyły w obiekty pod Moskwą.

Źródło: XYZ, PAP