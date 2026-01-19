Ukraina rozszerzyła partnerstwo z Iceye

Archiwalny

Iceye podpisał umowę z instytucją działającą w ramach Ministerstwa Obrony Ukrainy, która istotnie rozszerza współpracę obu podmiotów w zakresie zbierania danych wywiadowczych z wykorzystaniem domeny kosmicznej – podała spółka w komunikacie prasowym.

Jak wskazano, umowa gwarantuje MON Ukrainy dalszy dostęp do dużej liczby zobrazowań satelitarnych wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem konstelacji satelitów SAR firmy Iceye. Na podstawie tych danych Ministerstwo Obrony będzie mogło na bieżąco aktualizować obraz sytuacji i utrzymywać wyższą świadomość sytuacyjną na poziomie taktycznym.

Umowa stanowi rozszerzenie wsparcia, jakie Iceye dostarcza Ukrainie od 2022 r. Jak podano, dzięki rozszerzonemu dostępowi do danych z konstelacji Iceye Ukraina może szybciej i precyzyjniej oceniać zmiany na monitorowanym obszarze, skracając czas potrzebny na ich weryfikację.

Technologia Iceye umożliwia pozyskiwanie obrazów o wysokiej rozdzielczości – nawet do 16 cm – z satelitów czwartej generacji, a także pracę w trybach o dużym zasięgu, takich jak Scan Wide, obejmujących obszary o wymiarach 200 km na 300 km. Dodatkowo zastosowana przez Iceye technologia elektronicznego sterowania wiązką pozwala na zarejestrowanie dziesiątek scen o wysokiej rozdzielczości w ciągu kilku minut obrazowania satelitarnego.

Iceye jest właścicielem i operatorem największej na świecie konstelacji satelitów obserwacyjnych wyposażonych w radary z syntetyczną aperturą (SAR).

