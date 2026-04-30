Vectra sfinalizowała sprzedaż Elsat. Nabywcą jest Polski Światłowód Otwarty

Vectra zakończyła już wszystkie formalności w związku ze sprzedażą spółki Elsat do PŚO. To domknięcie procesu, który ruszył w czerwcu 2025 r.

Transakcja ta oznacza podział odpowiedzialności za ogólnopolski projekt infrastruktury sieciowej. PŚO będzie modernizować przejętą część sieci, Vectra zaś skoncentruje się na modernizacji i rozbudowie własnej infrastruktury oraz sieci o długości 10 tys. km, z której korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i hurtowi (np. Play, Polkomtel czy T-Mobile).

– To największy projekt infrastrukturalny realizowany dziś na polskim rynku telekomunikacyjnym. Jego sens jest prosty: dwóch silnych operatorów dzieli między siebie odpowiedzialność za modernizację ogólnopolskiej sieci do standardów, których będzie wymagać dalszy rozwój usług i zapotrzebowania naszych klientów. Dzięki temu szybciej zbudujemy nowoczesną i bezpieczną sieć światłowodową w Polsce – mówi Tomasz Żurański, Członek Rady Nadzorczej Grupy Vectra.

Po tej transakcji koncentrujemy kapitał i zasoby na tym, co dla nas strategicznie najważniejsze: dalszej modernizacji infrastruktury, rozwoju usług i wzmacnianiu pozycji Grupy zarówno w segmencie konsumenckim, jak i biznesowym. Mówimy nie tyle o ewolucji, co rewolucji, która pozwoli na realne przedłużenie żywotności sieci o kolejne kilkadziesiąt lat. Już dziś dysponujemy zasięgiem 11 mln gospodarstw domowych, drugą co do wielkości siecią szkieletową w Polsce i jednocześnie największą taką siecią pozostającą w polskich rękach. To ważny atut także z punktu widzenia odporności cyfrowej państwa i budowy krajowej infrastruktury, która w przyszłości może być kluczowa także dla instytucji publicznych – mówi Paweł Dlouchy, prezes zarządu Vectra S.A.

Vectra pozostanie największym operatorem infrastrukturalnym w Polsce

Po sfinalizowaniu sprzedaży Elsatu Vectra pozostanie największym operatorem infrastrukturalnym w Polsce. Jej kompetencje technologiczne i sieć wykorzystują inni duzi gracze, a współpraca z PŚO zapewnia ciągłość świadczenia usług. To tworzy bardziej efektywny i uporządkowany model rozwoju infrastruktury.

Sprzedaż Elsatu pozwoli też firmie skoncentrować kapitał i zasoby nie tylko na modernizacji, ale i na wzroście skali działalności. To pozwoli Vectrze stać się silniejszym partnerem zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego.

Vectra działa od 1991 r. Dostarcza zarówno internet, telewizję cyfrową, jak i telefonię mobilną i stacjonarną. Oferuje też kompleksowe rozwiązania dla firm. Z jej usług korzysta ponad 1,5 mln gospodarstw domowych. Jej światłowodowa sieć ma długość około 10 tys. km i jest drugą co do wielkości siecią przewodową w kraju.