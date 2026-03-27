W 2025 r. 72,2 proc. aktywnych klientów forex poniosło stratę – KNF

W 2025 r. 72,2 proc. aktywnych klientów na rynku forex poniosło stratę wobec 70,6 proc. w 2024 r. – podała Komisja Nadzoru Finansowego. Średnia strata na klienta wyniosła 10 046 zł wobec 11 935 zł poprzednio.

„Z analizy danych wynika, że większość aktywnych klientów (72 proc.) traci na transakcjach na tego typu instrumentach. W stosunku do roku poprzedniego nieznacznie zwiększył się odsetek klientów, którzy ponieśli stratę, przy czym średnia strata tych klientów spadła, wzrósł natomiast średni zysk klientów zyskownych” – podał KNF.

Jednocześnie średni wynik aktywnych klientów nadal był ujemny, aczkolwiek strata ta była niższa niż w roku poprzednim. W 2025 r. łączna wartość strat poniesionych przez klientów stanowiła prawie czterokrotność łącznej wartości zysków klientów.

Łączna zrealizowana strata klientów forex w 2025 r. wyniosła 2,68 mld zł wobec 2,08 mld zł w 2024 r.

Liczba aktywnych klientów, którzy ponieśli stratę, wzrosła do 266,8 tys. ze 174,2 tys.

Odsetek klientów, którzy zrealizowali zysk, w liczbie aktywnych klientów wyniósł w 2025 r. 27,8 proc. wobec 29,4 proc. w 2024 r.

Średni wynik osiągnięty na forex wyniósł –5 248 zł wobec –6 499 zł poprzednio.

Z danych KNF wynika, że w 2025 r. zdecydowaną większość inwestorów dokonujących transakcji na rynku forex za pośrednictwem krajowych domów maklerskich i biur maklerskich stanowili klienci detaliczni, z 99,9 proc. udziałem w liczbie aktywnych klientów oraz 94 proc. udziałem w wartości nominalnej transakcji.

Polecamy: Oferta pracy marzeń na Malcie? Byli pracownicy ujawniają kulisy „edukacji finansowej”

Źródło: PAP