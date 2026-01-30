W tym roku z budżetu państwa na mieszkalnictwo trafi 6,7 mld zł

Rząd przeznaczy w 2026 r. 6,7 mld zł z budżetu na inwestycje mieszkaniowe. To rekordowa kwota – podaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Resort podał, na co dokładnie pójdą pieniądze z budżetu na mieszkalnictwo.

– Rok 2026 to kolejny rok przełomu w budownictwie mieszkaniowym przeznaczonym dla osób o niskich i średnich dochodach. Już w roku ubiegłym sfinansowaliśmy utworzenie rekordowej liczby ponad 10,3 tys. lokali mieszkalnych. W roku bieżącym może ich być blisko dwa razy więcej – stwierdził Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.

Gminy i lokalna polityka mieszkaniowa ze wsparciem od BGK

Największa część pieniędzy (ponad 4 mld zł) – zostanie przekazana za pośrednictwem Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na wsparcie budownictwa komunalnego i socjalnego. Wraz z wolnymi środkami Fundusz dysponować będzie 4,13 mld zł.

Wsparcie z BGK zostanie skierowane głównie do gmin oraz podmiotów realizujących lokalną politykę mieszkaniową. Pieniądze mają posłużyć tworzeniu mieszkań dla osób o niskich i średnich dochodach oraz zasobu interwencyjnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach inwestycji powstaną m.in. mieszkania komunalne i socjalne, mieszkania treningowe i chronione, pomieszczenia tymczasowe, ogrzewalnie oraz schroniska dla osób w kryzysie bezdomności. Część pieniędzy trafi także na powstanie mieszkań na wynajem realizowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) i społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) we współpracy z samorządami.

Ruszyły dopłaty do akademików

Ze wsparcia będą mogły skorzystać również uczelnie publiczne. Od 1 stycznia 2026 r. mogą one ubiegać się o środki na budowę i remonty akademików.

– Po raz pierwszy uruchamiamy także dofinansowanie do budowy i modernizacji domów studenckich. Zapewnienie dostępnych cenowo miejsc w akademikach ułatwi zdobywanie wiedzy młodym ludziom także z mniej zamożnych rodzin i mniejszych miejscowości – dodał minister.

Ponad 1,9 mld zł na termomodernizację i efektywność energetyczną

Dodatkowo, jeśli chodzi o inwestycje mieszkaniowe, ponad 942 mln zł z KPO będzie wydane na budowę energooszczędnych mieszkań, a ponad 642 mln zł na poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Program TERMO o wartości 331 mln zł obejmuje z kolei wsparcie dla wspólnot i zarządców domów wielorodzinnych na termomodernizację lub poprawę stanu technicznego budynku.

Kontynuacja starych programów

Utrzymane będą dotychczasowe formy wsparcia, w tym: dopłaty do kredytu oferowanego przez BGK na budowę mieszkań na wynajem dla TBS, SIM, spółek gminnych, spółdzielni mieszkaniowych; zabezpieczenie przez Skarb Państwa wkładu własnego w kredycie hipotecznym oraz spłata części tego kredytu w przypadku narodzin dziecka.

Budżet pokryje także zobowiązania z lat ubiegłych m.in. na dopłaty do czynszu (w ramach instrumentu Mieszkanie na Start) czy wypłatę premii gwarancyjnych w ramach tzw. książeczek mieszkaniowych.