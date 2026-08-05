Waldemar Topolski dołącza do zarządu Stokson. Został pełnomocnikiem ds. Ekspansji

Waldemar Topolski został nowym członkiem zespołu zarządzającego Stokson. Będzie w nim pełnił rolę Pełnomocnika ds. Ekspansji. Firma planuje bowiem zwiększyć moce produkcyjne w obecnych dwóch zakładach oraz otworzyć trzeci.

Waldemar Topolski przechodzi do Stokson. Fot. Stokson

Topolski związany był wcześniej z Aryztą, gdzie przez kilkanaście lat kierował polskim oddziałem tej firmy. Odpowiadał też za współpracę z jej najważniejszymi klientami, jak McDonald's. W Stokson będzie odpowiadał za nadzór nad rozwojem biznesu i ekspansją geograficzną tej firmy.

– Bardzo się cieszę, że Waldemar Topolski dołączy do zespołu zarządzającego Stokson. Jego wieloletnia znajomość branży i doświadczenie w budowaniu trwałych relacji z największymi klientami w Polsce i na świecie pomogą w realizacji naszych planów rozwojowych na najbliższe lata – mówi Henryk Stokłosa, założyciel i współwłaściciel Stokson.

Stokson to polska, rodzinna firma cukiernicza z siedzibą w Chorzowie, z 36-letnią tradycją. Powstała w 1990 roku i specjalizuje się w produkcji wyrobów cukierniczych, przede wszystkim pączków, donutów, berlinerów i muffinów. Współpracuje z wieloma dużymi sieciami handlowymi. Firma podaje, że jest jednym z największych producentów pieczywa cukierniczego w Europie.