Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.08.2026
NEWSROOM XYZ
05.08.2026 10:22

Waldemar Topolski dołącza do zarządu Stokson. Został pełnomocnikiem ds. Ekspansji

Waldemar Topolski został nowym członkiem zespołu zarządzającego Stokson. Będzie w nim pełnił rolę Pełnomocnika ds. Ekspansji. Firma planuje bowiem zwiększyć moce produkcyjne w obecnych dwóch zakładach oraz otworzyć trzeci.

Waldemar Topolski
Waldemar Topolski przechodzi do Stokson. Fot. Stokson

Topolski związany był wcześniej z Aryztą, gdzie przez kilkanaście lat kierował polskim oddziałem tej firmy. Odpowiadał też za współpracę z jej najważniejszymi klientami, jak McDonald's. W Stokson będzie odpowiadał za nadzór nad rozwojem biznesu i ekspansją geograficzną tej firmy.

– Bardzo się cieszę, że Waldemar Topolski dołączy do zespołu zarządzającego Stokson. Jego wieloletnia znajomość branży i doświadczenie w budowaniu trwałych relacji z największymi klientami w Polsce i na świecie pomogą w realizacji naszych planów rozwojowych na najbliższe lata – mówi Henryk Stokłosa, założyciel i współwłaściciel Stokson.

Stokson to polska, rodzinna firma cukiernicza z siedzibą w Chorzowie, z 36-letnią tradycją. Powstała w 1990 roku i specjalizuje się w produkcji wyrobów cukierniczych, przede wszystkim pączków, donutów, berlinerów i muffinów. Współpracuje z wieloma dużymi sieciami handlowymi. Firma podaje, że jest jednym z największych producentów pieczywa cukierniczego w Europie.

Robert Sokołowski prezesem Benefit Systems
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Ochrona klimatu schodzi na dalszy plan. Europejczycy chcą taniej energii i bezpiecznych dostaw
Mieszkańcy Europy są otwarci na czystą energię, o ile dzięki niej prąd będzie tańszy, a ich kraje będą odporne na globalne zawirowania – wynika z badania Project Tempo. W samej Polsce, jak podaje…
04.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Tak Couche-Tard podbił świat. 5 rzeczy, które warto wiedzieć o nowym właścicielu Żabki
Przejęcie Żabki to kolejna akwizycja Couche-Tard. Kanadyjska spółka specjalizuje się w dużych transakcjach. Dzięki nim zmieniła się z małej lokalnej sieci w globalnego potentata. Ma historię pełną…
04.08.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste
Najem przestaje być planem B. Rynek wciąż nie daje jednak poczucia bezpieczeństwa
Polski rynek najmu dojrzewa szybciej niż regulujące go zasady. Rosną koszty, spada zaufanie, a dostępna oferta coraz częściej rozmija się z potrzebami najemców.
05.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Trzy momenty, w których firma płaci za brak polisy
Śmierć pracownika, jego wypadek albo długa choroba - każde z tych zdarzeń uruchamia w firmie inny mechanizm kosztowy, prawny i organizacyjny. Ubezpieczenie grupowe w każdym z tych momentów działa…
04.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 na historycznym szczycie. Dzień na GPW 3 sierpnia 2026 r.
Wydarzeniem dnia na warszawskim parkiecie było osiągnięcie historycznego maksimum indeksu WIG20. Dobra passa towarzyszyła także pozostałym wskaźnikom giełdowym. Spośród największych spółek najlepiej…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Mocne fundamenty pod presją geopolityki. Ekonomiczne podsumowanie miesiąca
Najnowsze dane wskazują, że polska gospodarka weszła w lipiec z impetem. Konsumenci zwiększali wydatki, produkcja przemysłowa rosła najszybciej od wielu miesięcy, a na giełdzie trwała hossa.…
05.08.2026