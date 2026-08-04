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NEWSROOM XYZ
04.08.2026 11:04

Robert Sokołowski powołany na prezesa zarządu Benefit Systems

Rada nadzorcza Benefit Systems zdecydowała o powołaniu Roberta Sokołowskiego ze skutkiem od 21 września 2026 r. do zarządu spółki na trwającą (od 28 lutego 2025 r.) czteroletnią wspólną kadencję oraz o powierzeniu mu funkcji prezesa zarządu – podała spółka w komunikacie.

Na grafice logo Benefit Systems
Na grafice logo Benefit Systems. Fot. mat. pras. Benefit Systems

Jak podano w nocie biograficznej, Robert Sokołowski jest doświadczonym menedżerem posiadającym ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorach ubezpieczeń, fintech oraz doradztwa strategicznego w Europie, w tym wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji prezesa zarządu. Od 2021 r. pełni funkcję Group CEO Netrisk Group.

Robert Sokołowski posiada tytuł Master of Business Administration uzyskany w UCLA Anderson School of Management oraz tytuł magistra finansów i bankowości uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zastąpi on w zarządzie Adama Kędzierskiego, który złożył rezygnację w czerwcu 2026 r. bez podania przyczyny.

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Źródło: PAP, XYZ

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