Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.03.2026
24.03.2026 14:44

Wielka afera w czeskiej piłce. Policja zatrzymała kilkadziesiąt osób

Czeska policja zatrzymała kilkadziesiąt osób podejrzanych o ustawianie wyników piłkarskich rozgrywek. Czeski związek piłkarski wszczął postępowanie dyscyplinarne m.in. wobec pierwszoligowego zawodnika oraz burmistrza miasta przy polskiej granicy.

– Od 6.00 trwa ogromna interwencja, prawdopodobnie na największą skalę w historii czeskiego futbolu. W akcję zaangażowany jest Europol i Interpol. Wszystko przebiega we współpracy z UEFA Anti‑Match‑Fixing Unit – informował David Trunda, szef FAČR, czyli Piłkarskiego Związku w Republice Czeskiej.

David Trunda donosił, że działania służb dotyczą przede wszystkim Moraw (historyczny region Republiki Czeskiej we wschodniej części kraju), gdzie zatrzymano kilkadziesiąt osób.

– To efekt współpracy FAČR i czeskiej policji. Komisja Etyki jeszcze dziś zajmie się sprawą ponad 40 zawodników, działaczy, sędziów i klubów, w tym z ekstraklasy (I liga – przyp. ŁG) aż po 4. ligę oraz ligi młodzieżowe – informował David Trunda.

Prokuratura potwierdza zatrzymania

Prokuratura potwierdziła, że czeskie służby  zatrzymały kilkadziesiąt osób w związku z zarzutami manipulowania wynikami meczów piłkarskich na Morawach na różnym poziomie rozgrywkowym. Śledczy od rana przeprowadzają przeszukania i przesłuchują podejrzanych.

- Trwają dochodzenia w sprawie podejrzeń o korupcję i oszustwa związane z zakładami na mecze sportowe. W kilku miejscach w Czechach i za granicą toczą się postępowania karne, w trakcie których zatrzymano już kilkadziesiąt osób – poinformował podczas konferencji prasowej Radim Dragoun, czeski prokurator generalny.

Postępowanie dyscyplinarne wobec 47 osób

Specjalną konferencję zwołał też Czeski Związek Piłki Nożnej (FAČR). Po jej zakończeniu na oficjalnej stronie organizacji opublikowano listę 47 osób, wobec których wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Chodzi o działaczy, sędziów i zawodników.

Na liście znajdziemy m.in. nazwisko zawodnika pierwszej ligi (najwyższa czeska klasa rozgrywkowa) Samuela Šiguta z MFK Karwiny czy Jana Wolfa, burmistrza Karwiny, czyli miasta znajdującego się przy granicy z Polską.

Źródła: verejnazaloba.cz, fotbal.cz

piłka we flagę czeską na trawie
Fot. Getty Images
„Naciągany kompromis”? Reforma PIP w rękach prezydenta. W tle 11 mld zł
Reforma PIP czeka na podpis prezydenta. Jakie zmiany przyniesie nowelizacja zarówno dla pracowników, jak i pracodawców?
24.03.2026
Pułapka eurosceptycyzmu. PiS ryzykuje nastrojami antyunijnymi
Nie tylko premier Donald Tusk sugeruje Prawu i Sprawiedliwości flirt z nastrojami polexitowymi. Zwracają na to uwagę również osoby bliskie środowisku PiS. Choć partia Jarosława Kaczyńskiego nie deklaruje chęci wyjścia z Unii Europejskiej, w rywalizacji z ugrupowaniem Grzegorza Brauna coraz wyraźniej zaostrza antyunijną retorykę. To jednak wiąże się dla niej ze sporym ryzykiem.
23.03.2026
Wojna na Bliskim Wschodzie kosztuje biura podróży miliony. Czy latem Polacy postawią na Europę?
Giełdowy Rainbow podsumował koszty związane z atakiem na Iran, ale wojna nie załamała sprzedaży oferty na lato. Itaka i Wakacje.pl przewidują większe zainteresowanie wakacjami w Europie. Z kolei w eSky klienci zamiast rezygnować z wyjazdów na Bliski Wschód po prostu wybierają inne kierunki.
23.03.2026
Mieszkania w Warszawie. Lokalizacja decyduje bardziej niż metraż
Dane o transakcjach pokazują, jak bardzo zróżnicowany jest warszawski rynek mieszkań. W pierwszej połowie 2025 r. średnia cena wynosiła ok. 16,2 tys. zł za mkw., ale w zależności od dzielnicy różnice były ogromne. W Śródmieściu ceny były prawie dwukrotnie wyższe niż w Wesołej, a metr kwadratowy mieszkania na Woli kosztował o 44 proc. więcej niż na Targówku.
24.03.2026
Kadry dla atomu. W Polsce powstaje nowy rynek pracy. Plan przygotuje politechnika
Przed budową elektrowni atomowej inwestorzy budują kadry. W szczytowym okresie inwestycji potrzebnych będzie 12 tys. ludzi. Zaangażowane spółki już szkolą, akredytują wykonawców i wysyłają studentów na specjalistyczne staże. Rząd chce jednak wiedzieć, jak długoterminowo szkolić kadry dla całego sektora jądrowego jako nowej branży – także poza pierwszą elektrownią na Pomorzu. W kwietniu rusza specjalny projekt.
24.03.2026
Szalony dzień na GPW. Podsumowanie notowań 23 marca 2026 r.
Warszawska giełda ma za sobą burzliwy dzień, w trakcie którego obserwowaliśmy sporą wyprzedaż, a następnie punkt zwrotny, który zadecydował o tym, że ostatecznie na zamknięcie WIG i WIG20 odnotowały wzrosty. Tym punktem zwrotnym było oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że USA dobrze dogadują się z Iranem i wkrótce możliwe jest dojście do porozumienia.
23.03.2026