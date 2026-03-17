Wielka Brytania, Finlandia i Holandia planują wspólne finansowanie zbrojeń

Londyn zapowiada nowy mechanizm współpracy obronnej z europejskimi partnerami. Inicjatywa ma przyspieszyć inwestycje i zwiększyć zakupy sprzętu wojskowego do 2027 roku.

Wielka Brytania, Finlandia i Holandia rozważają wspólne finansowanie oraz zakupy uzbrojenia, amunicji i sprzętu wojskowego w odpowiedzi na rosnące zagrożenia bezpieczeństwa na świecie, w tym wojnę w Ukrainie i napięcia na Bliskim Wschodzie. Informację przekazano we wtorek w oficjalnym komunikacie brytyjskiego rządu.

Państwa te, wraz z innymi nieujawnionymi partnerami, analizują utworzenie nowego mechanizmu współpracy, który miałby zostać wdrożony do 2027 roku. Jego celem jest przyspieszenie inwestycji w sektorze obronnym oraz zwiększenie popytu na sprzęt wojskowy.

Plany ogłoszono w dniu, w którym w Londynie zaplanowano spotkanie premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W rozmowach ma uczestniczyć także sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Nowy mechanizm ma uzupełniać istniejące inicjatywy NATO i Unii Europejskiej, a nie je zastępować. Jak podkreślił minister finansów Holandii Eelco Heinen, „współpraca pozwala zwiększyć bezpieczeństwo przy tych samych zasobach oraz wzmacnia sojusze”.

Brytyjska minister finansów Rachel Reeves zapowiedziała pogłębienie współpracy z sojusznikami i wzmocnienie krajowego przemysłu obronnego. Ma też wskazać, że bliższe relacje z państwami UE mogą poprawić efektywność wydatków, zwłaszcza w obszarach takich jak interoperacyjność i wspólne zakupy sprzętu.

Źródło: Reuters