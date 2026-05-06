Właściciel Biedronki z mniejszym zyskiem. Winnymi geopolityka i warunki w Polsce

Grupa Jeronimo Martins odnotowała w I kwartale spadek zysku netto o prawie 7 proc. w ujęciu rocznym. Jako główny powód wskazała wydarzenia geopolityczne, ale też warunki funkcjonowania Biedronki w Polsce.

Sprzedaż portugalskiej grupy Jeronimo Martins wyniosła w I kw. 2026 r. 8,9 mld euro, co oznacza wzrost o 6,3 proc. Za 6,2 mld euro odpowiadała Biedronka, której sprzedaż wzrosła o 3,6 proc.

Zysk netto spółki spadł jednak o 6,8 proc. do 119 mln euro.

„Wydarzenia geopolityczne w I kw. pogłębiły niepewność dla przedsiębiorstw i konsumentów. Na tym tle oraz przy wyraźnym już wzroście kosztów, w szczególności paliw, konsumenci pozostali ostrożni w kwestii wydatków na żywność, w dalszym ciągu preferując niskie ceny i promocje” – tłumaczą przedstawiciele spółki.

„Ponadto w Polsce nasza główna sieć rozpoczęła rok, funkcjonując w warunkach deflacji w swoim koszyku w wysoce konkurencyjnym otoczeniu” – dodają.

Biedronka, która jest główną spółką Jeronimo Martins, otworzyła w I kw. 12 sklepów i zmodernizowała 36.

„Biedronka utrzymała koncentrację na dyscyplinie w zarządzaniu kosztami, co wraz ze wzrostem sprzedaży doprowadziło do wzrostu EBITDA o 4,6 proc. […], osiągając poziom 482 mln euro, przy marży na poziomie 7,8 proc.” – czytamy dalej.

W raporcie podano, że w Polsce inflacja żywności wykazuje tendencję spadkową od września 2025 r., osiągając średnio 2,3 proc. w pierwszym kwartale 2026 r.

„Popyt w handlu detalicznym żywnością był ograniczony, a otoczenie konkurencyjne było intensywne, szczególnie w okresie przygotowań do sezonu wielkanocnego pod koniec marca” – napisano.

Źródło: PAP