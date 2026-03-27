27.03.2026 13:20

Włochy: Sephora i Benefit Cosmetics pod lupą urzędu antymonopolowego

Włoski urząd antymonopolowy AGCM wszczął dwa postępowania wobec Sephory i Benefit Cosmetics, należących do koncernu LVMH. Sprawa dotyczy podejrzeń o nieuczciwe praktyki marketingowe skierowane do dzieci i młodzieży.

Włoski organ ochrony konkurencji AGCM poinformował w piątek o rozpoczęciu dochodzeń wobec Sephory i Benefit Cosmetics, firm należących do grupy LVMH. Postępowania dotyczą promowania kosmetyków przeznaczonych dla dorosłych wśród dzieci i nastolatków, co może stanowić naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

Zastrzeżenia regulatora budzi sposób prowadzenia kampanii marketingowych w mediach społecznościowych. Według AGCM marki miały wykorzystywać bardzo młodych mikroinfluencerów, aby zachęcać nieletnich do przedwczesnego stosowania kosmetyków dla dorosłych oraz do kompulsywnych zakupów produktów takich jak maseczki, sera czy kremy przeciwstarzeniowe.

Urząd wskazuje, że takie działania mogą sprzyjać zjawisku określanemu jako „kosmetykoreksja” – obsesyjne podejście do pielęgnacji skóry wśród osób niepełnoletnich. AGCM podkreśla, że częste stosowanie szerokiej gamy kosmetyków przez dzieci bez odpowiedniej wiedzy może być szkodliwe dla zdrowia.

Dodatkowe wątpliwości dotyczą sposobu informowania konsumentów. Według regulatora istotne informacje, takie jak ostrzeżenia i środki ostrożności dla produktów nieprzeznaczonych dla nieletnich, mogły być pomijane lub przedstawiane w sposób wprowadzający w błąd.

W czwartek urzędnicy AGCM wraz z włoską policją finansową przeprowadzili kontrole w siedzibach Sephora Italia, LVMH Profumi e Cosmetici Italia oraz LVMH Italia.

Źródło: Reuters

Sklep Sephora w Palermo
Fot. Cristian Bonaviri/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Europa szuka stabilności na południu: UE podpisuje porozumienie z Ghaną
Bezpieczeństwo coraz częściej zaczyna się daleko poza granicami Unii Europejskiej. Wspólnota podpisała właśnie pierwsze w historii porozumienie o bezpieczeństwie i obronie z państwem afrykańskim. Co Europa może dać Ghanie, a co bezpieczeństwo tego kraju Afryki Zachodniej oznacza dla Starego Kontynentu?
27.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Grupa Virtus rusza z projektem odzysku surowców krytycznych. Hałdy na Śląsku mogą stać się „kopalnią” metali
Grupa Virtus rozpoczyna projekt odzysku surowców krytycznych z odpadów przemysłowych i elektroodpadów, wpisujący się w unijną strategię bezpieczeństwa surowcowego. Spółka planuje eksploatację hałd na Śląsku, wykorzystując technologie rozwijane we współpracy z prof. Przemysław Łoś i jego zespołem.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Dwa lata, 500 mln dolarów na okupy. Tak cyberprzestępcy pokonują firmy
Tylko jedna grupa cyberprzestępców przez dwa lata zarobiła na firmach 500 mln dolarów. Skala ataków rośnie. A na celowniku znalazła się infrastruktura kluczowa biznesu. Jak się bronić?
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pałac Prezydencki kontra Orlen. Awantura o wysokie rachunki Polaków za gaz
– Orlen w ubiegłym roku osiągnął 3,5 mld zł nadmiarowych zysków ze sprzedaży gazu. To oznacza, że łupił klientów, wykorzystując srogą zimę – ogłosił Karol Rabenda, minister w Kancelarii Prezydenta. Paliwowy koncern odpiera zarzuty. A analityk giełdowy wskazuje, że wyliczenia Pałacu Prezydenckiego nie dają pełnego obrazu, jak wygląda rynek gazu w Polsce.
24.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Spadła liczba zgłoszeń wynalazków z Polski, ale patentów dostaliśmy więcej. Chiny deklasują większość UE
Polska zgłosiła najwięcej patentów w naszym regionie Europy. Ale było ich mniej niż przed rokiem i to aż o 10 proc. Z tego mniejszego urobku udało się jednak wyłuskać większe efekty – Europejski Urząd Patentowy przyznał polskim wynalazcom ochronę patentową na więcej innowacji niż rok wcześniej. W TOP10 najczęściej zgłaszających patenty z Polski połowa to uczelnie.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Inwestuj więcej, czyli wesprzyj Polskę. Jak BM PKO BP chce przyciągnąć nowy kapitał na giełdę?
Polacy mają coraz więcej oszczędności, ale większość z nich wciąż trzymają w gotówce lub na depozytach. Inwestuje nadal niewielu – szczególnie na rynku akcji. Samer Masri, dyrektor Biura Maklerskiego PKO BP, uważa, że to problem, bo w obecnej sytuacji geopolitycznej pieniądze Polaków powinny pracować – nie tylko na rzecz gospodarki, ale także jej bezpieczeństwa. Kierowana przez niego instytucja zabiega o zmiany regulacyjne i rozwija nowe produkty, które mają przyciągnąć świeży kapitał na giełdę.
25.03.2026