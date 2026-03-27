Włochy: Sephora i Benefit Cosmetics pod lupą urzędu antymonopolowego

Włoski organ ochrony konkurencji AGCM poinformował w piątek o rozpoczęciu dochodzeń wobec Sephory i Benefit Cosmetics, firm należących do grupy LVMH. Postępowania dotyczą promowania kosmetyków przeznaczonych dla dorosłych wśród dzieci i nastolatków, co może stanowić naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

Zastrzeżenia regulatora budzi sposób prowadzenia kampanii marketingowych w mediach społecznościowych. Według AGCM marki miały wykorzystywać bardzo młodych mikroinfluencerów, aby zachęcać nieletnich do przedwczesnego stosowania kosmetyków dla dorosłych oraz do kompulsywnych zakupów produktów takich jak maseczki, sera czy kremy przeciwstarzeniowe.

Urząd wskazuje, że takie działania mogą sprzyjać zjawisku określanemu jako „kosmetykoreksja” – obsesyjne podejście do pielęgnacji skóry wśród osób niepełnoletnich. AGCM podkreśla, że częste stosowanie szerokiej gamy kosmetyków przez dzieci bez odpowiedniej wiedzy może być szkodliwe dla zdrowia.

Dodatkowe wątpliwości dotyczą sposobu informowania konsumentów. Według regulatora istotne informacje, takie jak ostrzeżenia i środki ostrożności dla produktów nieprzeznaczonych dla nieletnich, mogły być pomijane lub przedstawiane w sposób wprowadzający w błąd.

W czwartek urzędnicy AGCM wraz z włoską policją finansową przeprowadzili kontrole w siedzibach Sephora Italia, LVMH Profumi e Cosmetici Italia oraz LVMH Italia.

Źródło: Reuters