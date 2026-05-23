Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.05.2026
NEWSROOM XYZ
23.05.2026 15:28

Wyciekła poufna depesza ambasady USA w Polsce komentująca wstrzymanie rotacji wojsk. „Dominującą narracją jest poczucie zdrady”

Amerykańska ambasada wysłała do Departamentu Stanu poufną depeszę, oceniającą reakcje Polski i Europy na wstrzymanie rotacji amerykańskich żołnierzy. Ambasador Tom Rose ostrzega, że cała sytuacja może doprowadzić do rezygnacji przez UE z amerykańskiego sprzętu obronnego.

Jak pisze „Politico", poufna depesza ocenia, że działania Pentagonu to „naruszenie zaufania", a w Polsce panowało „rozczarowanie i autentyczne zaniepokojenie". „Dominującą reakcją (...) jest poczucie zdrady, zwłaszcza biorąc pod uwagę powtarzające się publiczne przedstawianie Polski przez prezydenta Trumpa jako najbardziej wiarygodnego i oddanego sojusznika Ameryki w Europie" – czytamy, jak podaje „Politico", w depeszy.

Amerykańska depesza: decyzja zaszkodziła prezydentowi Nawrockiemu

Zdaniem amerykańskich dyplomatów problemem jest też brak spójnej komunikacji między administracją Trumpa a działaniami Białego Domu czasów Joe Bidena. „Rotacyjne rozmieszczenie wojsk zainicjowane po inwazji Rosji w 2022 r. nigdy nie miało na celu ustanowienia stałych baz, ale nigdy nie było to konsekwentnie ani skutecznie zakomunikowane publicznie" – podaje ambasada USA. „Tymczasowa rotacyjna obecność stopniowo zaczęła być postrzegana w Polsce jako półtrwała gwarancja bezpieczeństwa, a my zrobiliśmy niewiele, by temu przeciwdziałać" – przyznają w depeszy.

Dokument podpisany przez ambasadora Toma Rose'a twierdzi też, że decyzja zaszkodziła politycznemu sojusznikowi Donalda Trumpa, prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Do tego działania Pentagonu mogą też zaszkodzić USA. Mogą one „wzmocnić presję na odejście od amerykańskich systemów obronnych, przyspieszenie integracji obronnej Unii Europejskiej kosztem Ameryki i szerzenie antyamerykańskich narracji politycznych i medialnych w całym regionie".

Ambasador Rose dołączył też do depeszy kilka sugestii, jak naprawić sytuację. Jego zdaniem USA powinny zmniejszyć rotacyjną obecność w Polsce i w zamian wprowadzić tu stałą obecność wojsk amerykańskich. Byłoby to zarówno dobre pod względem politycznym, jak i budżetowym. Oszczędziłoby to bowiem miliony dolarów w porównaniu z przerzucaniem ciężkiego sprzętu co dziewięć miesięcy do Polski.

Donald Trump zapowiedział, że USA wyślą do Polski 5 tys. żołnierzy
Ambasador USA w Polsce Tom Rose
Wyciekła poufna depesza amerykańskiej ambasady dotycząca ocen burzy po skasowaniu rotacji amerykańskich wojsk w Polsce. Fot. PAP/Paweł Supernak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Czy AI zlikwiduje kolejki do lekarzy? Założyciel Jutro Medical o rewolucji w ochronie zdrowia (WYWIAD)
O chorobie, która zainspirowała go do zrobienia „najmniej startupowego startupu, jaki można sobie wyobrazić”. O wyjeździe do Cambridge, który pozwolił odzyskać wiarę we własne możliwości. I o…
22.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat Technologia
Widmo strajku nad Samsungiem. Ceny elektroniki mogą wzrosnąć
Związkowcy w Samsung Electronics grożą największym strajkiem w historii firmy. Spór o udział pracowników w zyskach może uderzyć nie tylko w koreański koncern, ale też w globalny rynek czipów,…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Przełomowy wyrok w sprawie sędziów. Odmowa powołania nie może być arbitralna
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka. Sprawa dotyczy decyzji prezydenta Lecha Kaczyńskiego wobec kandydatów na sędziów ze stycznia 2008 r.…
21.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Sławosz Uznański-Wiśniewski: próba cenzury i uciszania głosów krytycznych
W Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) narasta spór dotyczący jej funkcjonowania, realizacji programów oraz wypowiedzi Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Astronauta mówi o „próbie cenzury”.
22.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Nowa era monopolu i koniec mitu super-twórcy. Kto zarobi na rewolucji sztucznej inteligencji?
Rewolucja AI, która w mgnieniu oka miała zastąpić programistów, artystów i całe rzesze białych kołnierzyków, w rzeczywistości nie będzie tak gwałtowna, jak niektórzy straszą. Ale niestety, utrwali…
23.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
PFR Ventures odświeża programy. Otwiera się na zagraniczne inwestycje VC
PFR Ventures zmienia trzy programy wsparcia rynku VC, zwiększając ich elastyczność i dostosowując je do globalnych trendów.
21.05.2026