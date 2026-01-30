XTB chce jako pierwszy na rynku zaoferować OKI. Kurs idzie mocno w górę po publikacji wyników

XTB chce jako pierwszy na rynku zaoferować polskim inwestorom Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI), ale termin wdrożenia rozwiązania uzależniony jest od przebiegu ścieżki legislacyjnej – poinformowali przedstawiciele zarządu. Jak ocenili, założenia spółki dotyczące liczby nowych klientów są zachowawcze. Kurs XTB w piątek rośnie o 9 proc. Spółka opublikowała najnowsze wyniki finansowe w czwartek po zamknięciu giełdy.

– Czekamy na finalne przepisy, na ich uchwalenie i na tej bazie chcemy być pierwszym domem maklerskim, który OKI zaoferuje. Analizujemy projekty, przygotowujemy się, natomiast nie mamy wpływu na ścieżkę legislacyjną – powiedział na piątkowej wideokonferencji Paweł Szejko, członek zarządu XTB ds. finansowych.

Jak poinformował prezes Omar Arnaout, w przypadku OKI priorytetem będzie aplikacja mobilna, a w drugim kroku aplikacja webowa.

Plan produktowy XTB na 2026 rok zakłada też m.in. nowe produkty inwestowania długoterminowego, margin trading oraz udostępnienie klientom rozszerzonych godzin handlu. W pierwszej kolejności XTB planuje wprowadzić handel na rynku amerykańskim w formule 24h/5 dni w tygodniu, a następnie stopniowo udostępniać rozszerzone godziny także na rynkach europejskich.

– Jeżeli chodzi o 2026 rok, to w dalszym ciągu skupiamy się bardzo mocno na kryptowalutach oraz opcjach. Opcje są już w tej chwili dostępne dla klientów na Cyprze i plan jest taki, że w pierwszym kwartale zostaną również zaoferowane przynajmniej w jednym z naszych oddziałów. Jeżeli chodzi o kryptowaluty, to plan jest taki, żebyśmy mieli wersję friends and family jeszcze w pierwszym kwartale i mam nadzieję, że nasi klienci będą mogli korzystać z oferty przynajmniej w kilku oddziałach w drugim kwartale X r. – powiedział prezes.

Wyniki finansowe XTB w 2025 r. „Priorytetem dalszy przyrost bazy klienckiej"

Dzisiaj kurs XTB rośnie o ponad 9 proc. (stan sprzed godz. 15).

Wczoraj po zamknięciu sesji XTB opublikował najnowsze wyniki finansowe.

W 2025 r. skonsolidowany zysk netto XTB wyniósł 643,8 mln zł wobec 856,9 mln zł w 2024 r., co oznacza spadek o 24,9 proc. rok do roku.

Skonsolidowane przychody operacyjne osiągnęły wartość 2.146,8 mln zł wobec 1.873,4 mln zł w 2024 r., przy kosztach działalności operacyjnej na poziomie 1.312,5 mln zł (886,7 mln zł w 2024 r.).

W 2025 r. liczba klientów wzrosła o 864 tys. (wzrost o 63,5 proc. rok do roku) z 1,36 mln do ponad 2,16 mln. Liczba aktywnych klientów w 2025 r. zwiększyła się do blisko 1,19 mln, co daje wzrost o 69,7 proc. rok do roku.

– Priorytetem dla nas na 2026 rok jest dalszy przyrost bazy klienckiej oraz budowanie marki globalnej. W związku z tym oceniamy, że w 2026 roku łączne koszty działalności operacyjnej mogą kształtować się na poziomie wyższym nawet o około 30 proc. od tego, jaki zaobserwowaliśmy w 2025 roku, a koszty marketingu mogą wzrosnąć o około 50 proc. rok do roku. Jednocześnie zakładamy, że średni koszt pozyskania klienta powinien pozostać na poziomie porównywalnym do tego, jaki zaobserwowaliśmy w latach 2023–2025 – powiedział wiceprezes Paweł Szejko.

Wraz ze wzrostem zakładanych kosztów marketingu XTB podniosło założenia co do liczby pozyskiwanych w 2026 roku nowych klientów.

– W tym roku nasz plan minimum zakłada pozyskiwanie średnio co najmniej między 250 a 290 tys. nowych klientów kwartalnie. W perspektywie średnioterminowej, czyli w latach 2027–2029, nakłady na marketing mogą rosnąć o około 30–40 proc. rok do roku przy jednoczesnym założeniu, że średni koszt pozyskania klienta powinien być na podobnym poziomie jak w latach 2023–2026 – powiedział wiceprezes.

– Naszą ambicją w perspektywie średnioterminowej jest wzrost liczby nowych klientów o około 30 proc. rok do roku – dodał.

Prezes Omar Arnaout, pytany, czy założenia dotyczące pozyskiwania nowych klientów w latach 2027–2029 nie są zbyt zachowawcze, biorąc pod uwagę plan utrzymania kosztu pozyskania klienta na poziomie około 700 zł, odpowiedział:

– Szacunki, które podajemy, jeżeli chodzi o liczbę nowych klientów rok do roku, są zdecydowanie przez nas przekraczane i jestem praktycznie przekonany, że w tym przypadku będzie podobnie. Wolimy jednak na razie podejść do tego w sposób zachowawczy.

– Odzwierciedleniem tej zachowawczości jest fakt, że w styczniu – do momentu publikacji wstępnych wyników – dołączyło do nas około 117 tys. nowych klientów, więc jeżeli pomnożylibyśmy to nawet przez 11,5, uznając, że okresy wakacyjny i świąteczny są spokojniejsze, to i tak będzie to wyżej niż nasze prognozy – dodał.

Wiceprezes Szejko poinformował, że spółka nie ma planów związanych z dual listing.

– Historycznie spółka analizowała ten temat, natomiast biorąc pod uwagę głosy od doradców i własne przemyślenia, uznaliśmy, że wartość dodana z dual‑listingu jest bardzo znikoma, więc temat nie był dalej przez nas eksplorowany – powiedział.

Rekomendację w sprawie dywidendy zarząd XTB planuje przedstawić w marcu.

Źródło: PAP