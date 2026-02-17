Żabka na kółkach. Food truck franczyzobiorcy stanął na Podhalu

W Białce Tatrzańskiej pojawił się food truck z zielonym logo Żabki. To pierwszy tego typu punkt, który pojawił się na Podhalu.

Furgonetka stanęła w okolicy największego ośrodka narciarskiego na Podhalu – Kotelnicy Białczańskiej – tuż obok szkoły jazdy. – Od kilku lat prowadzę sklep stacjonarny w Białce Tatrzańskiej, a teraz jestem również franczyzobiorcą nowego, testowanego konceptu. Klienci reagują na naszego food trucka Żabki bardzo pozytywnie. Podchodzą do nas prowadzeni ciekawością, a miłośnicy białego szaleństwa traktują naszą furgonetkę jako miejsce, w którym mogą kupić swoje ulubione produkty – szybko i wygodnie – mówi Damian Handzel, franczyzobiorca zarządzający food truckiem.

Przed food truckiem stanęła maszyna do gorącej czekolady, która umożliwia samodzielne skorzystanie z napoju. W furgonetce można też dostać herbatę zimową czy kawę z syropem karmelowym. Food truck ma również nowoczesny piec do gorących przekąsek, takich jak pizza, panini czy zapiekanki. Można także skorzystać z regionalnego przysmaku, jakim jest oscypek.

To nie pierwsza taka inicjatywa Żabki. Food trucki i sklepy mobilne sieci już latem ubiegłego roku ruszyły w różne części Polski.

Żabka to sieć sklepów convenience. Sieć placówek franczyzowych uzupełniają bezobsługowe sklepy autonomiczne pod szyldem Żabka Nano. Na koniec grudnia 2025 pod logo Żabki działało 12 339 sklepów. Od grudnia 2024 sieć jest notowana na GPW.