Zarząd LPP zmienia rekomendację ws. dywidendy. Ma być wyższa

Zarząd spółki rozważa przedłożenie walnemu zgromadzeniu wniosku o wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 900 zł na akcję – podali przedstawiciele LPP w komunikacie. Wcześniej miała ona wynieść 800 zł na akcję.

Pod koniec stycznia spółka informowała, że zarząd zaleci wypłatę przynajmniej 800 zł na akcję. Zarząd LPP podjął też wtedy decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 1 lutego 2025 r. – 31 stycznia 2026 r. w wysokości 400 zł na akcję.

Zmiana rekomendacji nie wpływa jednak na wysokość wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy, więc nie wymaga zgody rady nadzorczej.

Założona w 1991 r. w Gdańsku Grupa LPP zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją odzieży. Należą do niej marki Reserved, House, Cropp, Mohito i Sinsay. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2001 r., a w 2014 r. weszła w skład indeksu WIG20.

W 2025 r. odnotowała 21-procentowy wzrost przychodów w walutach stałych. Otworzyła też 1029 nowych salonów. W grudniu po raz pierwszy w historii jej akcje osiągnęły wartość 20 000 zł za sztukę. Przed otwarciem środowej sesji akcja LPP kosztowała 19 600 zł.

