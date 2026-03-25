Zarząd LPP zmienia rekomendację ws. dywidendy. Ma być wyższa

Zarząd spółki rozważa przedłożenie walnemu zgromadzeniu wniosku o wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 900 zł na akcję – podali przedstawiciele LPP w komunikacie. Wcześniej miała ona wynieść 800 zł na akcję.

Pod koniec stycznia spółka informowała, że zarząd zaleci wypłatę przynajmniej 800 zł na akcję. Zarząd LPP podjął też wtedy decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 1 lutego 2025 r. – 31 stycznia 2026 r. w wysokości 400 zł na akcję.

Zmiana rekomendacji nie wpływa jednak na wysokość wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy, więc nie wymaga zgody rady nadzorczej.

Założona w 1991 r. w Gdańsku Grupa LPP zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją odzieży. Należą do niej marki Reserved, House, Cropp, Mohito i Sinsay. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2001 r., a w 2014 r. weszła w skład indeksu WIG20.

W 2025 r. odnotowała 21-procentowy wzrost przychodów w walutach stałych. Otworzyła też 1029 nowych salonów. W grudniu po raz pierwszy w historii jej akcje osiągnęły wartość 20 000 zł za sztukę. Przed otwarciem środowej sesji akcja LPP kosztowała 19 600 zł.

Źródło: PAP, XYZ

Pięć kroków w kierunku transformacji ciepłownictwa, które odciążą portfele Polaków
Aby ograniczyć emisje i zapewnić gospodarstwom domowym dostęp do stabilnych i przystępnych cenowo źródeł ciepła, konieczna jest całościowa transformacja polskiego ciepłownictwa. Choć początkowe nakłady będą wysokie, w dłuższej perspektywie pozwolą na stabilizację cen.
23.03.2026
Obronność, czyli nowy wspólny mianownik gospodarczy państw średniej wielkości. Jak Kanada znajduje sojuszników poza USA
Jak w praktyce wygląda przedstawiona w Davos przez premiera Kanady Marka Carneya doktryna sojuszy middle powers, państw ważnych, choć nie wielkich mocarstw? Dla najbliższych sojuszników to gospodarka i obronność w jednym.
23.03.2026
Trudne atomowe negocjacje. Prezes Westinghouse Polska: pośpiech nie jest dobrym doradcą
Zapowiadane na pierwsze półrocze 2026 r. podpisanie kontraktu na budowę elektrowni jądrowej na Pomorzu może się opóźnić. – Uzgodnienie dobrej umowy wymaga czasu i w tym przypadku pośpiech nie jest dobrym doradcą – wskazuje Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska. W rozmowie z XYZ wyjaśnia, co jest najtrudniejsze w negocjacjach, jak przebiega współpraca z polskimi firmami i czy uruchomienie pierwszego bloku w 2036 r. jest nadal możliwe.
25.03.2026
Platige Image goni za rentownością. Dostosowuje biznes do zmieniającego się rynku
Platige Image, polskie studio specjalizujące się w animacji 3D i efektach specjalnych, dostosowuje swoją strategię do trudniejszych warunków rynkowych.
25.03.2026
Ceny mieszkań stoją czy spadają? Jak nie zgubić się w gąszczu danych, rabatów i rynkowych pozorów
Deweloperzy mówią o stabilizacji cen mieszkań, ale rynek wysyła sygnał. W części miast stawki rzeczywiście wyhamowały, w innych realne obniżki ukrywają się w rabatach, promocjach i negocjacjach. Problem w tym, że w zawiłościach danych ofertowych i transakcyjnych coraz trudniej wychwycić, co naprawdę dzieje się z cenami.
25.03.2026
Pałac Prezydencki kontra Orlen. Awantura o wysokie rachunki Polaków za gaz
– Orlen w ubiegłym roku osiągnął 3,5 mld zł nadmiarowych zysków ze sprzedaży gazu. To oznacza, że łupił klientów, wykorzystując srogą zimę – ogłosił Karol Rabenda, minister w Kancelarii Prezydenta. Paliwowy koncern odpiera zarzuty. A analityk giełdowy wskazuje, że wyliczenia Pałacu Prezydenckiego nie dają pełnego obrazu, jak wygląda rynek gazu w Polsce.
24.03.2026