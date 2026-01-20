Zełenski pojedzie do Davos, jeśli porozumienie z USA będzie gotowe do podpisania

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział we wtorek, że weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) w Davos, jeśli gotowe do podpisania będą porozumienia z USA dotyczące gwarancji bezpieczeństwa i odbudowy Ukrainy.

– Jeśli będą pakiety energetyczne czy spotkanie i decyzje w sprawie wzmocnienia obrony przeciwlotniczej, z pewnością będą jechał do Davos. Ale na razie są wyzwania w Ukrainie – powiedział cytowany przez Reutersa Zełenski w rozmowie z dziennikarzami.

Ukraiński prezydent przekazał, że Ukraina i USA „prawie zakończyły” przygotowania dokumentu dotyczącego odbudowy. – Spotkania z Ameryką powinny zawsze kończyć się rezultatami dla wzmocnienia Ukrainy lub przybliżenia końca wojny – dodał.

Prezydent USA Donald Trump ma w planach spotkanie w Davos z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jednak nie należy oczekiwać przełomu – poinformował portal Axios, w oparciu o źródła bliskie amerykańskiej administracji.

W ocenie rozmówcy portalu tematy dotyczące Ukrainy, w tym podpisania umów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla zaatakowanego przez Rosję kraju i jego odbudowy, zeszły na dalszy plan wobec roszczeń Trumpa zgłaszanych wobec Grenlandii. Zdaniem strony amerykańskiej dokumenty te wymagają dopracowania.

Przeczytaj również: Bojkot mundialu zamiast wojny handlowej? Niemcy: to byłby cios w czuły punkt Trumpa

Źródło: PAP