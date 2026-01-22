Zełenski zapowiedział trójstronne spotkanie pomiędzy Ukrainą, USA i Rosją

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział w czwartek trójstronne spotkanie wysłanników jego kraju oraz USA i Rosji, które ma odbyć się w najbliższych dniach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Przemawiając podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Zełenski ujawnił, że jego przedstawiciele prowadzą tam rozmowy z Amerykanami, a ci następnie skontaktują się z Rosjanami.

– Jutro i pojutrze będziemy mieli trójstronne spotkanie, nasi chłopcy (ukraińska delegacja – PAP) będą mieli trójstronne spotkanie; to lepsze niż brak jakiegokolwiek dialogu. Dlatego (że) jesteśmy pod ostrzałem, ludzie żyją bez elektryczności, jesteśmy w trudnej sytuacji, ale Rosjanie też są w trudnej sytuacji — odpowiadamy na ich ataki. Daj Boże, żeby wojna się zatrzymała. Mam na to nadzieję – oświadczył ukraiński przywódca.

Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że jeszcze w czwartek dojdzie do spotkania w Moskwie pomiędzy amerykańskimi wysłannikami – Stave'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem – a Władimirem Putinem.

