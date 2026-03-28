Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.03.2026
NEWSROOM XYZ
28.03.2026 11:10

ZUS uzna małżeństwa jednopłciowe z zagranicy. Skutek wyroku NSA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział, że będzie respektował odpisy aktów małżeństwa wydane przez polskie urzędy stanu cywilnego, także w przypadku związków jednopłciowych zawartych za granicą. To efekt wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca 2026 r., który dotyczył małżeństwa dwóch Polaków zawartego w Berlinie.

ZUS poinformował, że jest zobowiązany do uznawania dokumentów wydanych przez polskie urzędy stanu cywilnego, niezależnie od tego, czy dotyczą one małżeństw różno- czy jednopłciowych. Oznacza to, że po uzyskaniu odpowiednich dokumentów pary jednopłciowe będą traktowane w postępowaniach przed Zakładem na równi z innymi małżeństwami.

Sprawa dotyczy dwóch Polaków, którzy zawarli związek małżeński w 2018 r. w Berlinie, a następnie wrócili do kraju. Chcieli, aby ich małżeństwo zostało uznane w Polsce, dlatego wystąpili o jego wpisanie do rejestru stanu cywilnego. Wniosek został jednak odrzucony, ponieważ polskie prawo nie przewiduje małżeństw jednopłciowych.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wcześniejsze decyzje odmowne i zobowiązał kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie do dokonania transkrypcji aktu małżeństwa. Sąd wyznaczył na to termin 30 dni od zwrotu akt administracyjnych.

ZUS podkreślił, że po wydaniu dokumentów przez urząd stanu cywilnego, „panowie J.C. i M.T. będą traktowani na równi z innymi małżeństwami” w sprawach prowadzonych przez Zakład. To oznacza praktyczne konsekwencje wyroku dla systemu ubezpieczeń społecznych.

Orzeczenie NSA było poprzedzone rozstrzygnięciem Trybunału Sprawiedliwości UE z listopada 2025 r., który uznał, że państwa członkowskie mają obowiązek uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte legalnie w innych krajach Unii. Po tej decyzji sprawa wróciła do polskiego sądu.

Wyrok wywołał spór polityczny. Pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula oceniła, że wyznacza on kierunek działania państwa, choć nie zmienia konstytucji. Z kolei poseł PiS Marcin Warchoł złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, kwestionując podstawy prawne orzeczenia. Jednocześnie samorządy wskazują, że obecnie brakuje rozwiązań prawnych i technicznych, które pozwoliłyby na automatyczną rejestrację takich małżeństw w Polsce.

Źródło: PAP

logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na budynku Inspektoratu Praga-Północ w Warszawie
ZUS poinformował, że jest zobowiązany do uznawania dokumentów wydanych przez polskie urzędy stanu cywilnego, niezależnie od tego, czy dotyczą one małżeństw różno- czy jednopłciowych. Fot. PAP/Tomasz Gzell
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Realne zagrożenie czy wiele hałasu o nic? Szefowie ryzyka o wyzwaniach dla sektora bankowego
Szefowie ryzyka największych banków w Polsce mówią jednym głosem: era kredytów frankowych dobiega końca, ale na horyzoncie pojawiają się nowe wyzwania i zagrożenia. Chodzi np. o agresywną działalność kancelarii frankowych czy znalezienie równowagi w informowaniu klientów o zagrożeniach związanych z finansowaniem.
27.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kryzys energetyczny w Azji. Czy Europejczycy też znajdą się w opałach?
Wojna nad Zatoką Perską wywołała kryzys paliwowy w Azji. Kraje regionu mrożą ceny, ograniczają zużycie energii i poszukują alternatywnych źródeł dostaw. Czy Europa może być następna?
26.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Strzał w stopę Giorgii Meloni. Co dalej z szefową włoskiego rządu po przegranym referendum?
Przez ponad trzy lata wydawała się nie do zatrzymania. Uspokoiła rynki, zapanowała nad włoską prawicą i narzuciła krajowej polityce własne reguły gry. Referendum w sprawie kontrowersyjnej reformy sądownictwa pokazało jednak, że wpływy Giorgii Meloni mają swoje granice. Czy to jedynie chwilowe potknięcie czy początek końca słynnego „efektu Meloni”?
26.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Dino ciągnie w dół WIG20. Notowania GPW 27 marca 2023 r.
Końcówka tygodnia na GPW upłynęła pod znakiem spadków Dino, zniżkowały też spółkidzieżowe. Spadki Dino (rzędu 16 proc.) były aż tak znaczące, że pociągnęły w dół cały WIG20, który kończył dzień spadkami rzędu 1,5 proc.
27.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Poświadczenia bezpieczeństwa w spółkach zależnych od Skarbu Państwa. Jest lepiej niż było, ale pozostają luki
Poświadczenia bezpieczeństwa wróciły do debaty publicznej – zarówno w kontekście konkretnych osób, jak i całego systemu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w strategicznych spółkach Skarbu Państwa.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Kopenhaga? 70 m kw. Warszawa? 50 m kw. Czy w Polsce dominują małe mieszkania?
Większość nowych mieszkań w największych miastach w Polsce ma mniej niż 60 m kw. Średnia powierzchnia nowego mieszkania w Warszawie czy Krakowie jest wyraźnie niższa niż w Kopenhadze, Berlinie czy Pradze.
27.03.2026