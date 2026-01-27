Związek Banków Polskich alarmuje: Zyski banków w 2026 mogą spaść o ponad 30 proc.

ZBP przestrzega, że spadające stopy procentowe i wyższy CIT dla banków mogą doprowadzić do spadku zysków banków aż o 30 proc.

Według wyliczeń Związku Banków Polskich, wynik finansowy sektora bankowego spadnie z 44,1–46,1 mld złotych w 2025 roku do 30,8 mld złotych w 2026 roku. – Na ten spadek będzie się składać oczywiście po pierwsze wzrost stawki CIT dla banków (...). Natomiast za blisko 20 proc. tego spadku będzie odpowiadać spadek stóp procentowych – tłumaczy wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka.

Z danych ZBP wynika też, że wpływ wyższego podatku CIT na wyniki banków szacowany jest na 15 proc., czyli 6,9 mld zł, natomiast efekt spadku stóp procentowych eksperci wyliczają na 18,4 proc. (prawie 8,5 mld złotych). Banki oceniają jednak, że w tym roku nie należy spodziewać się wielu obniżek stóp procentowych. Zakładają one maksymalnie dwie decyzje o łącznej skali do 50 punktów bazowych.

ZBP tłumaczy też, że rośnie przychód generowany z instrumentów dłużnych. W listopadzie 2025 roku wygenerował on 36,5 proc. przychodów odsetkowych sektora (resztę wygenerowały kredyty). Zdaniem wiceprezes Wachnickiej to powód odporności banków na spadek stóp procentowych, ponieważ instrumenty te są stałoprocentowe.

Jednocześnie jednak inwestycje w te papiery generują ryzyko systemowe. – Mamy więcej w aktywach papierów dłużnych i instrumentów dłużnych niż kredytów dla sektora niefinansowego. Ta relacja w tej chwili wynosi 35,5 do 33,8 proc. To jest tendencja, która od dłuższego czasu się utrzymuje. (...) Jest to zjawisko niepokojące i wydaje się, że należy podejmować działania (...), żeby tę tendencję odwracać – stwierdziła.

ZBP ostrzega też przed niepokojącą podażą kredytów, zwłaszcza dla firm. – Podaż kredytów dla sektora niefinansowego w naszej ocenie w 2026 roku będzie oscylować w okolicach 500 mld zł. (...) To, co jest bardzo niepokojące i co sygnalizujemy od dłuższego czasu, to brak wzrostu kredytowania przedsiębiorstw. Tutaj niestety wciąż sytuacja wygląda niepokojąco i nie dostrzegamy symptomów jej poprawy – wyjaśniła.

W tym roku weszła w życie ustawa, podnosząca CIT dla banków do 30 proc. W 2026 roku stawka podatku wyniesie 26 proc., a w kolejnych latach 23 proc. Do tej pory CIT wynosił 19 proc. Z kolei stopa referencyjna NBP spadła w 2025 roku z 5,75 proc. do 4 proc.

Źródło: PAP