Włochy alternatywą dla Dubaju i Hiszpanii na rynku nieruchomości? Dekpol z pierwszą inwestycją w regionie
Włoski rynek nieruchomości coraz częściej pojawia się w strategiach inwestorów szukających alternatywy dla Hiszpanii czy Dubaju. W ten trend wpisuje się również Dekpol Deweloper, który przygotowuje swoją pierwszą inwestycję mieszkaniową nad Jeziorem Garda. Projekt w Toscolano-Maderno może być sygnałem, że część polskich firm zaczyna traktować południe Europy jako naturalny kierunek rozwoju działalności.
19.03.2026, 04:45
W 2025 r. sprzedano we Włoszech ponad 770 tys. mieszkań, co odpowiadało około 47 proc. wszystkich transakcji nieruchomościowych w tym kraju. Fot. materiały prasowe spółki Dekpol
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego włoski rynek nieruchomości zaczyna być postrzegany przez inwestorów z Polski jako alternatywa dla Hiszpanii i Dubaju.
- Dlaczego Dekpol Deweloper zdecydował się na pierwszą inwestycję nad Jeziorem Garda.
- Jak wygląda struktura popytu i podaży na rynku nieruchomości we Włoszech.