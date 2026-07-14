Dzień na GPW. Podsumowanie notowań 14 lipca 2026 r.

Wtorkowe notowania na GPW rozpoczęły się od spadków, a WIG20 zniżkował przed godz. 10 o ponad 0,7 proc. W drugiej części dnia indeks blue chipów poruszał się w okolicach poziomu odniesienia, a po publikacji czerwcowego odczytu CPI w USA wybił się nad kreskę.

Ok. godz. 15.50 WIG20 rósł o 0,89 proc. do 3806,07 pkt, WIG zwyżkował o 0,47 proc. do ok. 143 164,37 pkt.

Wśród blue chipów najmocniej traciły banki. PKO BP tracił ok. 1,45 proc., notowania mBanku szły w dół o 0,94 proc. Akcje Pekao traciły 3,04 proc.

Inflacja w USA poniżej oczekiwań, sytuacja na Bliskim Wschodzie napięta

CPI w USA w czerwcu wzrósł o 3,5 proc. rok do roku, a miesiąc do miesiąca spadł o 0,4 proc. Oczekiwano wzrostu o 3,8 proc. rok do roku i spadku o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca. Inflacja bazowa, czyli wskaźnik nieuwzględniający cen paliw i żywności, pozostała bez zmian miesiąc do miesiąca i wzrosła o 2,6 proc. rok do roku. Oczekiwano wzrostu o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca i o 2,8 proc. rok do roku.

Według narzędzia FedWatch firmy CME, inwestorzy wyceniają 43-proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 25 pb. na posiedzeniu Rezerwy Federalnej 29 lipca, w porównaniu z 34 proc. dzień wcześniej.

– Inwestorzy równoważą trzy konkurujące siły: odnowione napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie, początek sezonu publikacji wyników za drugi kwartał oraz dane o inflacji w USA za czerwiec. Te wydarzenia prawdopodobnie zadecydują o tym, czy niedawna hossa się poszerzy, czy stanie się bardziej selektywna – powiedział Bruno Schneller, partner zarządzający w Erlen Capital Management.

Jako pierwsze swoje raporty za II kwartał publikują największe banki Wall Street.

Pełczyńska-Nałęcz: opodatkujmy banki i zagraniczne koncerny technologiczne

Przewodnicząca Polski 2050 i minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że omówiła w poniedziałek z ministrem finansów Andrzejem Domańskim projekt podnoszący drugi próg podatku dochodowego z 120 tys. zł do 140 tys. zł.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że pieniądze na ten cel można uzyskać, opodatkowując wielkie zagraniczne koncerny technologiczne i banki oraz zwiększając akcyzę na alkohol.

– Minister Andrzej Domański słyszy merytoryczne argumenty i nie przeczy tym merytorycznym argumentom (...), ale mówi uczciwie, jak każdy odpowiedzialny minister finansów, że to jest decyzja polityczna – przekazała.

Allegro mocno w górę po publikacji szacunkowych wyników za II kwartał 2026 r.

Po publikacji szacunkowych wyników mocno rósł we wtorek kurs Allegro. Notowania spółki ok. godz. 15.50 szły w górę o 8,61 proc. do 43,45 zł, przy najwyższych obrotach na rynku, wynoszących 440,5 mln zł.

Grupa Allegro szacuje, że w II kwartale 2026 r. miała 1030,1 mln zł skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 11,5 proc. rok do roku. Przychody w samym II kwartale 2026 r. wyniosły 3339,5 mln zł, co oznacza wzrost o 16,1 proc. r/r.

Jak podała spółka, kluczowe wskaźniki efektywności po półroczu wyraźnie przewyższają opublikowane szacunki całoroczne. Dotyczy to w szczególności GMV grupy oraz segmentu międzynarodowego, które w pierwszej połowie roku wzrosły odpowiednio o 13,7 proc. i 64,8 proc., oraz skorygowanego zysku EBITDA na poziomie grupy i w Polsce, które w I półroczu poprawiły się odpowiednio o 16,9 proc. (do 1,96 mld zł) i 14,6 proc.

Szacunki Allegro okazały się lepsze od oczekiwań. Analitycy Trigon DM ocenili w porannym komentarzu, że pozytywnie zaskoczyła dynamika GMV zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jak wskazali, po publikacji szacunków spółki ich prognozy dotyczące wyniku w Polsce wymagają rewizji o kilka proc. w górę.

Ponad 3,1 proc. szedł w górę kurs Pepco Group.

Grupa rozpoczęła skup akcji własnych za maksymalnie 400 mln euro, w którym IBEX Retail Investments – większościowy udziałowiec spółki – zgłosił zamiar udziału. Program skupu obejmie nabycie przez spółkę nie więcej niż 49 083 414 akcji po cenie 41,76 zł za papier. Skup odbywa się w formie zaproszenia do sprzedaży akcji.

W indeksie średnich spółek słabo radziły sobie banki, ok. 2 proc. zwyżkowały akcje Synektika.

Grupa Synektik szacuje, że w ramach segmentu sprzedaży sprzętu medycznego, rozwiązań informatycznych oraz usług w III kw. roku finansowego 2025 pozyskała do realizacji zamówienia na dostawy sprzętu medycznego o wartości ok. 112 mln zł wobec 99 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku finansowego.

Główne wnioski GPW we wtorek najpierw szła w dół, by na fali entuzjazmu zza oceanu rosnąć po publikacji lepszych od oczekiwań danych o inflacji w USA Na plus wyróźnia się Allegro, na minus – banki. Pełczyńska-Nałęcz wyraziła opinię, że aby znaleźć pieniądze na podwyższenie II progu podatkowego, można opodatkować banki. Z kolei Allegro opublikowało wyższe od prognozy szacunkowe wyniki za II kwartał. Kierunek na GPW wyznacza sytuacja na świecie. Rynek równoważy trzy konkurujące siły: odnowione napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie, początek sezonu publikacji wyników za drugi kwartał za oceanem oraz dane o inflacji w USA za czerwiec. – Te wydarzenia prawdopodobnie zadecydują o tym, czy niedawna hossa się poszerzy, czy stanie się bardziej selektywna – powiedział Bruno Schneller, partner zarządzający w Erlen Capital Management.

Źródło: PAP