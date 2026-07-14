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Dzień na GPW. Podsumowanie notowań 14 lipca 2026 r.
Godzinę przed końcem sesji na warszawskiej giełdzie indeks WIG20 notował solidne wzrosty. Po publikacji szacunkowych wyników we wtorek 14 lipca 2026 r. mocno zwyżkował kurs Allegro, przy najwyższych obrotach na rynku. W dół szły notowania banków.
14.07.2026, 16:09
Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. PAP/Leszek Szymański
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak radziła sobie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 14 lipca 2026 r.
- Które spółki najbardziej rosły.
- Które szły w dół.