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Kategoria artykułu: Newsy

Dzień na GPW. Podsumowanie notowań 14 lipca 2026 r.

Godzinę przed końcem sesji na warszawskiej giełdzie indeks WIG20 notował solidne wzrosty. Po publikacji szacunkowych wyników we wtorek 14 lipca 2026 r. mocno zwyżkował kurs Allegro, przy najwyższych obrotach na rynku. W dół szły notowania banków.

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14.07.2026, 16:09
siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. PAP/Leszek Szymański

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak radziła sobie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 14 lipca 2026 r.
  2. Które spółki najbardziej rosły.
  3. Które szły w dół.
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Wtorkowe notowania na GPW rozpoczęły się od spadków, a WIG20 zniżkował przed godz. 10 o ponad 0,7 proc. W drugiej części dnia indeks blue chipów poruszał się w okolicach poziomu odniesienia, a po publikacji czerwcowego odczytu CPI w USA wybił się nad kreskę.

Ok. godz. 15.50 WIG20 rósł o 0,89 proc. do 3806,07 pkt, WIG zwyżkował o 0,47 proc. do ok. 143 164,37 pkt.

Wśród blue chipów najmocniej traciły banki. PKO BP tracił ok. 1,45 proc., notowania mBanku szły w dół o 0,94 proc. Akcje Pekao traciły 3,04 proc.

Inflacja w USA poniżej oczekiwań, sytuacja na Bliskim Wschodzie napięta

CPI w USA w czerwcu wzrósł o 3,5 proc. rok do roku, a miesiąc do miesiąca spadł o 0,4 proc. Oczekiwano wzrostu o 3,8 proc. rok do roku i spadku o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca. Inflacja bazowa, czyli wskaźnik nieuwzględniający cen paliw i żywności, pozostała bez zmian miesiąc do miesiąca i wzrosła o 2,6 proc. rok do roku. Oczekiwano wzrostu o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca i o 2,8 proc. rok do roku.

Według narzędzia FedWatch firmy CME, inwestorzy wyceniają 43-proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 25 pb. na posiedzeniu Rezerwy Federalnej 29 lipca, w porównaniu z 34 proc. dzień wcześniej.

– Inwestorzy równoważą trzy konkurujące siły: odnowione napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie, początek sezonu publikacji wyników za drugi kwartał oraz dane o inflacji w USA za czerwiec. Te wydarzenia prawdopodobnie zadecydują o tym, czy niedawna hossa się poszerzy, czy stanie się bardziej selektywna – powiedział Bruno Schneller, partner zarządzający w Erlen Capital Management.

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Jako pierwsze swoje raporty za II kwartał publikują największe banki Wall Street.

Pełczyńska-Nałęcz: opodatkujmy banki i zagraniczne koncerny technologiczne

Przewodnicząca Polski 2050 i minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że omówiła w poniedziałek z ministrem finansów Andrzejem Domańskim projekt podnoszący drugi próg podatku dochodowego z 120 tys. zł do 140 tys. zł.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że pieniądze na ten cel można uzyskać, opodatkowując wielkie zagraniczne koncerny technologiczne i banki oraz zwiększając akcyzę na alkohol.

– Minister Andrzej Domański słyszy merytoryczne argumenty i nie przeczy tym merytorycznym argumentom (...), ale mówi uczciwie, jak każdy odpowiedzialny minister finansów, że to jest decyzja polityczna – przekazała.

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Allegro mocno w górę po publikacji szacunkowych wyników za II kwartał 2026 r.

Po publikacji szacunkowych wyników mocno rósł we wtorek kurs Allegro. Notowania spółki ok. godz. 15.50 szły w górę o 8,61 proc. do 43,45 zł, przy najwyższych obrotach na rynku, wynoszących 440,5 mln zł.

Grupa Allegro szacuje, że w II kwartale 2026 r. miała 1030,1 mln zł skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 11,5 proc. rok do roku. Przychody w samym II kwartale 2026 r. wyniosły 3339,5 mln zł, co oznacza wzrost o 16,1 proc. r/r.

Jak podała spółka, kluczowe wskaźniki efektywności po półroczu wyraźnie przewyższają opublikowane szacunki całoroczne. Dotyczy to w szczególności GMV grupy oraz segmentu międzynarodowego, które w pierwszej połowie roku wzrosły odpowiednio o 13,7 proc. i 64,8 proc., oraz skorygowanego zysku EBITDA na poziomie grupy i w Polsce, które w I półroczu poprawiły się odpowiednio o 16,9 proc. (do 1,96 mld zł) i 14,6 proc.

Szacunki Allegro okazały się lepsze od oczekiwań. Analitycy Trigon DM ocenili w porannym komentarzu, że pozytywnie zaskoczyła dynamika GMV zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jak wskazali, po publikacji szacunków spółki ich prognozy dotyczące wyniku w Polsce wymagają rewizji o kilka proc. w górę.

Przeczytaj: Allegro zwiększyło EBITDA o 11,5 proc. w II kwartale 2026 r.

Ponad 3,1 proc. szedł w górę kurs Pepco Group.

Grupa rozpoczęła skup akcji własnych za maksymalnie 400 mln euro, w którym IBEX Retail Investments – większościowy udziałowiec spółki – zgłosił zamiar udziału. Program skupu obejmie nabycie przez spółkę nie więcej niż 49 083 414 akcji po cenie 41,76 zł za papier. Skup odbywa się w formie zaproszenia do sprzedaży akcji.

W indeksie średnich spółek słabo radziły sobie banki, ok. 2 proc. zwyżkowały akcje Synektika.

Grupa Synektik szacuje, że w ramach segmentu sprzedaży sprzętu medycznego, rozwiązań informatycznych oraz usług w III kw. roku finansowego 2025 pozyskała do realizacji zamówienia na dostawy sprzętu medycznego o wartości ok. 112 mln zł wobec 99 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku finansowego.

Główne wnioski

  1. GPW we wtorek najpierw szła w dół, by na fali entuzjazmu zza oceanu rosnąć po publikacji lepszych od oczekiwań danych o inflacji w USA
  2. Na plus wyróźnia się Allegro, na minus – banki. Pełczyńska-Nałęcz wyraziła opinię, że aby znaleźć pieniądze na podwyższenie II progu podatkowego, można opodatkować banki. Z kolei Allegro opublikowało wyższe od prognozy szacunkowe wyniki za II kwartał.
  3. Kierunek na GPW wyznacza sytuacja na świecie. Rynek równoważy trzy konkurujące siły: odnowione napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie, początek sezonu publikacji wyników za drugi kwartał za oceanem oraz dane o inflacji w USA za czerwiec. – Te wydarzenia prawdopodobnie zadecydują o tym, czy niedawna hossa się poszerzy, czy stanie się bardziej selektywna – powiedział Bruno Schneller, partner zarządzający w Erlen Capital Management.

Źródło: PAP