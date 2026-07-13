Allegro zwiększyło EBITDA o 11,5 proc. w II kwartale 2026 r.

Grupa Allegro szacuje, że w II kwartale 2026 r. osiągnęła 1,03 mld zł skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 11,5 proc. rok do roku.

Allegro poinformowało, że prowadzi obecnie standardową, kwartalną aktualizację całorocznych oczekiwań finansowych. Fot. Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Spółka podkreśla, że kluczowe wskaźniki biznesowe za pierwsze półrocze przewyższają dotychczasowe całoroczne założenia, a obecnie prowadzi standardową aktualizację prognoz.

Grupa Allegro szacuje, że w II kwartale 2026 roku wypracowała 1.030,1 mln zł skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 11,5 proc. rok do roku. Jednocześnie przychody wzrosły do 3.339,5 mln zł, czyli o 16,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wstępne dane półroczne wskazują, że najważniejsze wskaźniki efektywności przewyższają opublikowane wcześniej szacunki na cały 2026 rok.

Spółka poinformowała, że szczególnie wyraźnie lepsze od wcześniejszych oczekiwań okazały się wyniki dotyczące GMV (wartości sprzedaży brutto) oraz segmentu międzynarodowego. W pierwszym półroczu 2026 roku GMV całej grupy wzrosło o 13,7 proc., natomiast segment międzynarodowy zwiększył skalę działalności o 64,8 proc. W tym samym okresie skorygowana EBITDA grupy wzrosła o 16,9 proc., do 1,96 mld zł, a skorygowana EBITDA w Polsce poprawiła się o 14,6 proc.

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W samym drugim kwartale tempo wzrostu sprzedaży również przyspieszyło. GMV w Polsce zwiększyło się o 12 proc. rok do roku, natomiast w segmencie międzynarodowym wzrosło aż o 82,4 proc. Oznacza to, że skonsolidowany wzrost GMV całej grupy osiągnął 14,4 proc. rok do roku, co potwierdza utrzymującą się wysoką dynamikę rozwoju działalności.

Prezes Allegro Marcin Kuśmierz ocenił, że wzrost napędzają przede wszystkim rozwój oferty, wejście w nowe segmenty rynku oraz poprawa efektywności operacyjnej. Jak podkreślił, spółka kontynuuje inwestycje w sztuczną inteligencję, które mają wspierać dalszy rozwój biznesu, a jednocześnie koncentruje się na przyspieszaniu wzrostu oraz lepszym odpowiadaniu na potrzeby klientów i partnerów.

Według prezesa bardzo dobre wyniki osiągnięte na rynku krajowym są efektem udanej kampanii Smart! Week, utrzymującego się stabilnego popytu konsumenckiego oraz widocznego spowolnienia wzrostu liczby wizyt u części konkurencyjnych platform. Zarząd wskazuje, że te czynniki przełożyły się na dalsze umocnienie pozycji Allegro w Polsce.

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Spółka zwraca również uwagę na bardzo szybki rozwój działalności zagranicznej. Zdaniem prezesa dynamika wzrostu segmentu międzynarodowego potwierdza skuteczność przyjętej strategii, której celem jest osiągnięcie pozycji platformy pierwszego wyboru w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Wysokie tempo wzrostu sprzedaży poza Polską ma być dowodem na rosnącą skalę działalności na tych rynkach.

Allegro poinformowało, że prowadzi obecnie standardową, kwartalną aktualizację całorocznych oczekiwań finansowych. Ewentualne korekty prognoz na 2026 rok zostaną przedstawione po zakończeniu procesu ich przeglądu i ostatecznym zatwierdzeniu przez spółkę.

Źródło: PAP Biznes