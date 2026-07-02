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Kategoria artykułu: Newsy

Wzrosty na warszawskim parkiecie przyspieszyły. Podsumowanie notowań GPW 2 lipca 2026 r.

Wzrosty na warszawskim parkiecie przyspieszyły. Wedle stanu sprzed godz. 16 główne indeksy szły w górę, przeważnie o ponad 1 proc. Rosły niemal wszystkie spółki z WIG20 oraz większość średnich i małych firm. Na rynek pozytywnie wpływała zwyżka kursu Orlenu o ok. 5 proc. i CD Projektu o niemal 4 proc. Najwyższe obroty na rynku notował Robyg, dzisiejszy (ponowny) debiutant na GPW.

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02.07.2026, 16:17
Logo GPW w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Na zdjęciu logo GPW w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. PAP

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak radziła sobie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 lipca 2026 r.
  2. Które spółki najbardziej rosły.
  3. Które szły w dół.
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Wedle stanu z ok. godz. 15.40:

  • WIG20 rósł o 1,6 proc. do ok. 3668 pkt, WIG zwyżkował o 1,4 proc. do ok. 138660 pkt.
  • W Europie indeks FTSE 100 rósł o 1 proc., DAX zyskiwał 1,8 proc., a CAC 40 zwyżkował o 1,5 proc.
  • W USA Dow Jones Industrial rósł o 0,6 proc., S&P 500 zyskiwał 0,5 proc., a Nasdaq Composite szedł w górę o 0,3 proc.

W czwartek większość głównych indeksów początkowo lekko spadała, jednak już po pierwszej godzinie notowań wszystkie znajdowały się na plusie. Skala zwyżki rosła wraz z upływem czasu, a ok. godz. 14.30 wzrosty przyspieszyły po publikacji słabszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych (payrolls) w Stanach Zjednoczonych wzrosła w czerwcu o 57 tys. Oczekiwano wzrostu o 113 tys.

W czwartek na GPW zadebiutowały akcje dewelopera Robyg. Kurs spółki na otwarciu wzrósł o 0,1 proc. do 34,03 zł, a kurs PDA Robygu wzrósł o 5,29 proc. do 35,8 zł.

Od początku notowań kurs spółki wahał się wokół poziomu odniesienia, ale po godz. 15 zaczął spadać. Spółka (stan z ok. godz. 15.40) notował najwyższe obroty na rynku. Wynosiły one 231,4 mln zł.

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Jak poinformował PAP Biznes Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Robyg, Robyg spodziewa się lepszego sprzedażowo drugiego półrocza, a w całym 2026 r. liczy na ok. 2,8 tys. sprzedanych mieszkań. Na rynku krakowskim deweloper planuje mocniej zaznaczyć swoją obecność do 2028 r.

Deweloper był już notowany na GPW w latach 2010-2018.

W czwartek pozytywnie na rynek wpływał wzrost Orlenu o niemal 5 proc. Jest to czwarta z kolei zwyżka akcji tej spółki.

Od środy, 1 lipca, przestał obowiązywać program CPN obniżający VAT na paliwa. Analitycy oceniali, że na początku lipca ceny benzyny i oleju napędowego mogą wzrosnąć o 40-60 gr na litrze. W czwartek minister energii Miłosz Motyka poinformował, że niewykluczone jest wprowadzenie mechanizmu przyspieszającego obniżki cen paliw.

W czwartek rosły niemal wszystkie spółki notowane w WIG20 i większość spółek z indeksów mWIG40 i sWIG80.

Kolejny raz zyskiwała Żabka, tym razem 2,3 proc. do 28,28 zł ok. godz. 15.40. Spółka w trakcie siedmiu poprzednich sesji spadła tylko raz i łącznie w tym okresie zyskała 6 proc.

Jak podała agencja Bloomberg, Morgan Stanley wznowił pokrywanie Żabki z rekomendacją „równoważ”. Cena docelowa akcji została ustalona na poziomie 28,6 zł, co implikuje 0,9-procentowy potencjał wzrostu względem kursu z zamknięcia poprzedniej sesji.

Modivo, które rano zniżkowało, ok. godz. 15.40 było jednym z liderów wzrostów po zwyżce o 3,6 proc.

Główne wnioski

  1. Silny szeroki wzrost na GPW. Ok. godz. 15.40 WIG20 zyskiwał 1,6 proc., a WIG 1,4 proc., przy czym rosła większość spółek z WIG20, mWIG40 i sWIG80.
  2. Impulsem dla rynków były słabsze dane z USA. Po początkowo słabym starcie rynek wyraźnie przyspieszył po godz. 14.30.
  3. Liderami wzrostów były Orlen, Żabka i Modivo, a uwagę przyciągnął debiut Robygu. Debiutujący Robyg notował najwyższe obroty na GPW na poziomie 231,4 mln zł.
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