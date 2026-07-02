Kategoria artykułu: Newsy
Wzrosty na warszawskim parkiecie przyspieszyły. Podsumowanie notowań GPW 2 lipca 2026 r.
Wzrosty na warszawskim parkiecie przyspieszyły. Wedle stanu sprzed godz. 16 główne indeksy szły w górę, przeważnie o ponad 1 proc. Rosły niemal wszystkie spółki z WIG20 oraz większość średnich i małych firm. Na rynek pozytywnie wpływała zwyżka kursu Orlenu o ok. 5 proc. i CD Projektu o niemal 4 proc. Najwyższe obroty na rynku notował Robyg, dzisiejszy (ponowny) debiutant na GPW.
Na zdjęciu logo GPW w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak radziła sobie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 lipca 2026 r.
- Które spółki najbardziej rosły.
- Które szły w dół.