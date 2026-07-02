Wzrosty na warszawskim parkiecie przyspieszyły. Podsumowanie notowań GPW 2 lipca 2026 r.

Wedle stanu z ok. godz. 15.40:

WIG20 rósł o 1,6 proc. do ok. 3668 pkt, WIG zwyżkował o 1,4 proc. do ok. 138660 pkt.

W Europie indeks FTSE 100 rósł o 1 proc., DAX zyskiwał 1,8 proc., a CAC 40 zwyżkował o 1,5 proc.

W USA Dow Jones Industrial rósł o 0,6 proc., S&P 500 zyskiwał 0,5 proc., a Nasdaq Composite szedł w górę o 0,3 proc.

W czwartek większość głównych indeksów początkowo lekko spadała, jednak już po pierwszej godzinie notowań wszystkie znajdowały się na plusie. Skala zwyżki rosła wraz z upływem czasu, a ok. godz. 14.30 wzrosty przyspieszyły po publikacji słabszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych (payrolls) w Stanach Zjednoczonych wzrosła w czerwcu o 57 tys. Oczekiwano wzrostu o 113 tys.

W czwartek na GPW zadebiutowały akcje dewelopera Robyg. Kurs spółki na otwarciu wzrósł o 0,1 proc. do 34,03 zł, a kurs PDA Robygu wzrósł o 5,29 proc. do 35,8 zł.

Od początku notowań kurs spółki wahał się wokół poziomu odniesienia, ale po godz. 15 zaczął spadać. Spółka (stan z ok. godz. 15.40) notował najwyższe obroty na rynku. Wynosiły one 231,4 mln zł.

Jak poinformował PAP Biznes Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Robyg, Robyg spodziewa się lepszego sprzedażowo drugiego półrocza, a w całym 2026 r. liczy na ok. 2,8 tys. sprzedanych mieszkań. Na rynku krakowskim deweloper planuje mocniej zaznaczyć swoją obecność do 2028 r.

Deweloper był już notowany na GPW w latach 2010-2018.

W czwartek pozytywnie na rynek wpływał wzrost Orlenu o niemal 5 proc. Jest to czwarta z kolei zwyżka akcji tej spółki.

Od środy, 1 lipca, przestał obowiązywać program CPN obniżający VAT na paliwa. Analitycy oceniali, że na początku lipca ceny benzyny i oleju napędowego mogą wzrosnąć o 40-60 gr na litrze. W czwartek minister energii Miłosz Motyka poinformował, że niewykluczone jest wprowadzenie mechanizmu przyspieszającego obniżki cen paliw.

W czwartek rosły niemal wszystkie spółki notowane w WIG20 i większość spółek z indeksów mWIG40 i sWIG80.

Kolejny raz zyskiwała Żabka, tym razem 2,3 proc. do 28,28 zł ok. godz. 15.40. Spółka w trakcie siedmiu poprzednich sesji spadła tylko raz i łącznie w tym okresie zyskała 6 proc.

Jak podała agencja Bloomberg, Morgan Stanley wznowił pokrywanie Żabki z rekomendacją „równoważ”. Cena docelowa akcji została ustalona na poziomie 28,6 zł, co implikuje 0,9-procentowy potencjał wzrostu względem kursu z zamknięcia poprzedniej sesji.

Modivo, które rano zniżkowało, ok. godz. 15.40 było jednym z liderów wzrostów po zwyżce o 3,6 proc.