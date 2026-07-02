Debiut Robygu na GPW. Kurs nieznacznie w górę

Drugi debiut Robygu na GPW zaczął się od nieznacznego wzrostu kursu akcji spółki. Mocniej wzrósł kurs praw do akcji dewelopera.

W czwartek Robyg wrócił na warszawską giełdę. Deweloper był już notowany na GPW w latach 2010-2018. Teraz wrócił dzięki sprzedaży 35 mln akcji inwestorom, pozyskując w ten sposób niemal 1,2 mld zł.

Akcje sprzedane w IPO po 34 zł na otwarciu sesji wzrosły o 0,1 proc. do 34,03 zł. O godz. 10.15 jest to 34,04 zł.

Mocniej podrożał kurs praw do akcji Robygu – o 5,3 proc. do 35,80 zł.

– Od poprzedniej obecności na GPW przeszliśmy długą drogę. Z organizacji skoncentrowanej głównie na Warszawie staliśmy się jednym z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce, obecnym w kluczowych aglomeracjach – mówi Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Robygu.

Robyg działa na rynku od 2000 r. i jest jednym z największych deweloperów w Polsce. Dotąd przekazał klientom 34 tys. lokali. Spółka ma też bank ziemi pozwalający na zbudowanie kolejnych 18 tys. lokali – połowę w Warszawie. W 2025 r. przychody spółki wyniosły 1,5 mld zł, w tym 1,1 mld zł ze sprzedaży mieszkań i ponad 400 mln zł z usług generalnego wykonawstwa oraz innych usług

Większościowym właścicielem Robygu jest niemiecka spółka TAG Beteiligungs, posiadająca 65,85 proc. kapitału zakładowego.