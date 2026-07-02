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NEWSROOM XYZ
02.07.2026 10:29

Debiut Robygu na GPW. Kurs nieznacznie w górę

Drugi debiut Robygu na GPW zaczął się od nieznacznego wzrostu kursu akcji spółki. Mocniej wzrósł kurs praw do akcji dewelopera.

W czwartek Robyg wrócił na warszawską giełdę. Deweloper był już notowany na GPW w latach 2010-2018. Teraz wrócił dzięki sprzedaży 35 mln akcji inwestorom, pozyskując w ten sposób niemal 1,2 mld zł.

Akcje sprzedane w IPO po 34 zł na otwarciu sesji wzrosły o 0,1 proc. do 34,03 zł. O godz. 10.15 jest to 34,04 zł.

Mocniej podrożał kurs praw do akcji Robygu – o 5,3 proc. do 35,80 zł.

– Od poprzedniej obecności na GPW przeszliśmy długą drogę. Z organizacji skoncentrowanej głównie na Warszawie staliśmy się jednym z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce, obecnym w kluczowych aglomeracjach – mówi Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Robygu.

Robyg działa na rynku od 2000 r. i jest jednym z największych deweloperów w Polsce. Dotąd przekazał klientom 34 tys. lokali. Spółka ma też bank ziemi pozwalający na zbudowanie kolejnych 18 tys. lokali – połowę w Warszawie. W 2025 r. przychody spółki wyniosły 1,5 mld zł, w tym 1,1 mld zł ze sprzedaży mieszkań i ponad 400 mln zł z usług generalnego wykonawstwa oraz innych usług

Większościowym właścicielem Robygu jest niemiecka spółka TAG Beteiligungs, posiadająca 65,85 proc. kapitału zakładowego.

Zdjęcie przedstawia salę notowań warszawskiej giełdy
Powrót Robygu na GPW zaczął się od nieznacznego wzrostu kursu akcji spółki.
Fot. PAP/ Albert Zawada
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