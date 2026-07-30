Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Rosyjski pocisk spadł w Polsce. Ekspert o lukach w systemie ostrzegania i Alertach RCB (WYWIAD)
– Mamy dysonans między narracją polityków, którzy werbalnie przygotowują nas do wojny i mówią nam o powinnościach, które musimy ponosić jako społeczeństwo, a faktycznymi wysiłkami polityków w kierunku uzyskania odporności na tego typu zagrożenia – mówi dr hab. Przemysław Mazur. Czy systemy ostrzegania są wystarczające? Dlaczego nie było Alertów RCB?
30.07.2026, 21:00
Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, premier Donald Tusk i szef MSWiA Marcin Kierwiński podczas wypowiedzi dla mediów w miejscu upadku obiektu w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia. Według Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto obiekt, dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. W miejscu upadku rakiety powstał krater o średnicy ok. 10 m. Fot. PAP/Wojtek Jargiło
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak służby zareagowały na pojawienie się obiektu w polskiej przestrzeni powietrznej.
- Czy polskie instytucje zdały ten egzamin.
- Jakie lekcje powinniśmy wyciągnąć z tego wydarzenia.