Kategoria artykułu: Biznes
Pierwsza taka umowa na rynku magazynów. Prologis zabezpiecza 67 proc. energii z OZE
Prologis jako pierwszy deweloper logistyczny w Polsce zabezpieczył większość zapotrzebowania energetycznego swojego portfela dzięki długoterminowej umowie PPA z OZE. Stabilne ceny energii mają stać się kluczową przewagą konkurencyjną – w momencie gdy energia coraz częściej decyduje o lokalizacji inwestycji.
04.03.2026, 05:00
Na koniec 2025 roku poziom wynajęcia portfela Prologis w Polsce sięgnął 97 proc. To więcej niż średnia rynkowa. Fot. materiały prasowe Prologis
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego energia staje się kluczowym czynnikiem konkurencyjności w sektorze magazynowym.
- Jak umowa PPA zabezpieczająca 67 proc. energii wpływa na strategię Prologisa.
- Jak nearshoring i geopolityka zmieniają rolę Polski na europejskim rynku logistycznym.