Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Enter Air gotowy na lato. Bez obaw o paliwo i pasażerów
Enter Air, polska czarterowa linia lotnicza, przedstawiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał. – To sytuacja, która nie jest korzystna rynkowo, ale udowodniliśmy, że jesteśmy dobrze zorganizowani – mówił w kontekście wojny w Zatoce Perskiej prezes przewoźnika, Marcin Kubrak.
03.06.2026, 14:27
Pomimo pogorszenia wyników na poziomie zysku, grupa zwiększyła skalę działalności. Na zdjęciu samolot Enter Air, fot. GordZam, GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie czynniki miały wpływ na wyniki finansowe Enter Air za pierwszy kwartał 2026 r.
- Jak konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynął na działalność operacyjną i postrzeganie rynku lotniczego.
- W jaki sposób przewoźnik zabezpiecza się przed gwałtownymi zmianami cen paliwa lotniczego.