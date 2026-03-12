Kategorie artykułu: Biznes Newsy
EQT planuje zainwestować w Europie 250 mld euro. W Polsce priorytetem są nieruchomości
Polska to interesujący rynek i dobra baza wypadowa – mówi Gustav Segerberg z EQT, globalnej firmy private equity zarządzającej aktywami o wartości 270 mld dolarów, która w 2024 r. otworzyła biuro w Warszawie. W ciągu kilku lat liczba pracowników warszawskiego centrum ma mocno wzrosnąć. Skala inwestycji w Europie ma się podwoić.
12.03.2026, 14:25
Polska jest jednym z największych rynków EQT w sektorze nieruchomości. Inwestycje w Polsce to ok. 10-15 proc. portfela spółki w sektorze – mówi Gustav Segerberg z komitetu wykonawczego EQT. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- W co inwestuje obecnie EQT – globalnie i w Polsce.
- Jakie plany dotyczące rozwoju warszawskiego biura ma firma.
- Dlaczego Polska jest interesującym rynkiem z perspektywy szwedzkich inwestorów.