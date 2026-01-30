Kategoria artykułu: Społeczeństwo
ESKK wygasza działalność. Co poszło nie tak z legendą usług edukacyjnych?
ESKK jeszcze kilka lat temu była jedną z najbardziej popularnych w Polsce marek na rynku edukacji, nie tylko językowej. Dane za 2024 r. i spadające przychody od 2019 r. zwiastowały nadchodzące kłopoty. Z kim i dlaczego przegrała znana firma?
30.01.2026, 05:40
Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego (ESKK) przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek edukacyjnych w Polsce. Obecnie firma informuje o wygaszaniu działalności i wstrzymaniu zapisów na wszystkie kursy. Fot. AdobeStock, XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy decyzja ESKK o wygaszeniu działalności ma związek z pogarszającą się kondycją finansową spółki i zmianami na rynku edukacji językowej.
- W jaki sposób dynamiczny rozwój platform i aplikacji e-learningowych – w Polsce i globalnie – zmienił warunki konkurencji dla tradycyjnych szkół językowych.
- Czy skala, tempo wzrostu i model biznesowy platform takich jak Duolingo, Preply czy Tutlo redefiniują dziś standardy nauki języków, z którymi tradycyjnym podmiotom trudno konkurować.