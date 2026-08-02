Kategorie artykułu: Kampus XYZ Lifestyle Sport
Fakty i mity o byciu „fit". Co mówi nauka?
Sport, dieta i regeneracja to trzy filary zdrowego stylu życia. W ostatnich latach narosło wokół nich wiele popularnych, ale często wątpliwych lub niesprawdzonych przekonań. Spytaliśmy ekspertów, które z nich są faktami, a które mitami.
02.08.2026, 06:00
Czy trening musi być ciężki? Jak ważny jest sen? Co musimy robić, by spalić tłuszcz z brzucha? Na te pytania odpowiedzieli nam eksperci. Fot. XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są popularne przekonania o byciu „fit".
- Które z nich to fakty, a które są mitami.
- Jak brzmią rady ekspertów.