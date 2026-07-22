Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
„Zapomniana" spółka i domniemane powiązania z Rosją pogrzebały polski fintech roku. Ujawniamy kulisy
Najpierw ABW zarzuciła Quicko łamanie sankcji, a później KNF odebrała jej i siostrzanemu Fenige licencje krajowej instytucji płatniczej. Krzysztof Drzyzga, współtwórca obu fintechów, przekonuje, że żadnych związków z Rosją nie mają, a kara jest niewspółmierna do czynu. Oto kulisy sprawy, która doprowadziła do zamknięcia zyskownych firm z setkami milionów przychodów.
Siedziba Komisji Nadzoru Finansowego przy ul. Kruczej w Warszawie.Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Komisja Nadzoru Finansowego i MSWiA tłumaczą decyzję o podjęciu kroków wobec Quicko i Fenige, fintechów powiązanych z Krzysztofem Drzyzgą.
- Jak on sam odpowiada na zarzuty. W rozmowie z XYZ Krzysztof Drzyzga tłumaczy m.in., dlaczego przez lata nie zamknięto spółki założonej przez Quicko w Rosji ani nie poinformowano o jej istnieniu odpowiednich organów.
- Jaka przyszłość po decyzjach KNF i MSWiA rysuje się przed biznesami, które generowały setki milionów złotych przychodów rocznie.