Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Państwowe spółki mają finansować start-upy naukowców. „Nie może robić tego tylko resort nauki” (WYWIAD)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce stworzyć fundusz wspierający firmy zakładane przez naukowców, do którego miałyby dokładać się spółki z udziałem Skarbu Państwa. Prof. Maria Mrówczyńska mówi też o sprzedaży patentów, transferze wiedzy do biznesu i sporach resortu ze środowiskiem naukowym.
29.06.2026, 04:15
– Uczelnie mają autonomię. Tak, jak nie narzucamy im liczby publikacji czy doktoratów, tak nie możemy wymagać określonej liczby patentów, czy przychodów ze sprzedaży innowacji – mówi prof. Maria Mrówczyńska, wiceminister nauki. Fot. PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie zmiany w systemie nauki planuje resort, aby ułatwić transfer wiedzy do gospodarki.
- Dlaczego ministerstwo nauki chce zwiększyć znaczenie komercjalizacji badań i zaangażować w finansowanie nauki także spółki z udziałem Skarbu Państwa.
- Kiedy zostaną wdrożone nowe rozwiązania dotyczące umiędzynarodowienia i monitorowania komercjalizacji badań.